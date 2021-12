Résumé et objectifs de Wolverhampton

04/12/21 à 18:50 CET

Roger Payro

Souffrant aussi. Liverpool sort cette saison tous les matchs que la saison précédente – marqués par la malchance avec des blessures – étouffaient. Ce qui était auparavant pile est maintenant face. Cette fois, en plus, il a choisi un acteur de soutien. Un but de Divock Origi en 94 ‘a récompensé l’insistance ‘rouge’, qui avait fait basculer le terrain pendant toute la seconde mi-temps avant un Wolverhampton qui a glissé le prix au dernier moment. Le triomphe laisse Liverpool en tant que leader provisoire après la défaite de Chelsea, même si Manchester City aura le dernier mot. Si les hommes de Pep n’échouent pas dans leur visite à Watford, le leadership sera divin.

WOL

LIV

Wolverhampton

José Sá ; Kilman, Coady, Saïss ; Semedo, Dendoncker, Neves, Aït-Nouri (Hoever, 92′) ; Traoré (Trincao, 88′), Raúl Jiménez et Hwang (Moutinho, 79′).

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Henderson (Origi, 68′), Fabinho, Thiago ; Salah (Milner, 96′), Jota (Oxlade-Chamberlain, 82′) et Mané.

Arbitre

Chris Kavanagh. TA : Dendoncker (26′), Raúl Jiménez (88′) / Fabinho (62′) Robertson (66′).

Incidents

Stade Molineux. 31 000 téléspectateurs.

Loin d’un départ brillant comme dans ses derniers engagements, La peinture de Klopp a mijoté la victoire. En l’absence d’enjeu en Ligue des champions la semaine prochaine, le sélectionneur n’a pas fait de rotation et a organisé son onze de gala au Molineux. Il lui était difficile de trouver des situations dangereuses pour l’équipe « scouser », même si ses deux arrivées avant les vacances ne pouvaient être plus claires. Iota dirigé une balle léchant le bâton et Salah se léchait les lèvres quand dans la gueule du but Saïss a gâché la fête.

Les loups faisaient confiance à tout contre eux, avec Adama comme agitateur et Raúl Jiménez combattant le mur Matip-Van Dijk. Cependant, Alisson avait peu de travail. José Sá, quant à lui, a commencé à salir ses gants. Dans un flipper dans la petite surface Thiago a failli lui faire un mécontentement et Jota, profitant d’une indécision entre le but et Saïss, n’a fait face qu’au but mais a planté son tir dans Coady. L’ancien « rouge » central a couvert de Kilman ce qu’il pouvait et la chance leur a souri.

Ce n’était pas le jour de l’ancien joueur « loup ». Klopp a admis Origi pour Henderson ajouter de la poudre à canon en attaque et à la fin ce serait un geste décisif. Dans la dernière section, l’équipe de Bruno Lage rétrécissait l’eau. Sá a évité tant de Mané et Salah mais n’a pas pu multiplier plus avec Origi dans la remise. Van Dijk a cassé les lignes avec un long run que Salah a amélioré avec un contrôle orienté run, est entré dans la surface, pensait-il, a abandonné au Belge et Origi a trouvé le prix avec un tir du virage. Ajouter et suivre Liverpool.