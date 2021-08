Résumé et objectifs de Wolverhampton

08/07/2021 à 19:07 CEST

Le Celta Vigo ce samedi a clôturé la pré-saison avec un Victoire 1-0 contre Wolverhampton anglais et arrivera au départ de LaLiga Santander invaincu et avec de bons sentiments, après avoir battu l’équipe britannique dans un match où Iago Aspas il a retrouvé le but et son équipe a encore une fois fait preuve d’un excellent niveau défensif.

WOL

CEL

Wolverhampton

José Sá ; Ki-Jana Hoever, Kilman, Coady, Romain Saïss, Marçal ; Rubén Neves, João Moutinho; Trincao, Adama Traoré et Raúl Jiménez. Jouaient également John Ruddy, Rayan Ait-Nouri, Leander Dendoncker, Cutrone, Morgan Gibbs-White et Fabio Silva.

celtique

Matías Dituro, Hugo Mallo, Joseph Aidoo, José Fontán, Javi Galán; Renato Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito ; Iago Aspas et Santi Mina. Domínguez, Beltrán, Cervi et Solari ont également joué.

Arbitre

Jon Moss (anglais). TA : Romain Saïss et Rúben Neves.

L’ensemble des Edouard Coudet a jeté un avertissement sérieux à l’Atlético de Madrid, avec lequel il ouvrira le championnat dimanche prochain. Le celtique transmet la solidité et la fraîcheur avec lesquelles il a terminé l’année dernière, présentant ainsi sa candidature au combat pour les positions européennes.

L’entraîneur céleste maintient le bloc qui a offert une si bonne performance lors de sa première année à Vigo avec seulement deux ajustements : le gardien argentin Matias Dituro indiquer onze et Javi galan occupera le côté gauche. Celta était supérieur en première mi-temps et a su souffrir en seconde lorsque son rival a serré. Avec une pression suffocante, le Coudet ils ont noyé le Wolverhampton, incapable de s’adapter au rythme galicien.

L’entraîneur argentin a montré ses lettres à Siméone. Nolito semble avoir gagné la bataille pour Franco Cervi sur le côté gauche; la grande performance de Fontan vous offre la possibilité d’être le partenaire de Aidoo au centre de l’arrière, bien que la chose normale serait que le Mexicain agisse Nestor Araujo avec le Ghanéen lors du premier match de la saison 2021-22.

Un coup de mur et un autre de Brais c’étaient les premiers avertissements d’un Celta qui combinait la vitesse et exerçait un exercice de pression remarquable dès qu’il perdait le ballon. Après l’équateur du premier acte, Hugo Mallo combiné avec Santi Mina, celui qui a abattu Saïss au sein de la zone. Lames, qui est revenu après n’avoir pas disputé les deux derniers matches amicaux, n’a pas manqué de onze mètres.

Le script a changé dans le deuxième acte. L’équipe anglaise a fait reculer le Celta, qui a su souffrir. Aidoo a évité à deux reprises l’objectif de Marçal Oui Difficile à Adama. Wolverhampton a appuyé, et Raul Jiménez effleura la cravate d’un coup au poteau.