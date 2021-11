Résumé et objectifs de Young Boys

23/11/2021 à 23h20 CET

Fans d’Isaac

Le tirage au sort à Bergame ne vaudra pas. L’Atalanta s’est rendu en Suisse dans le but qu’un match nul final contre Villarreal leur permette de passer au deuxième tour, mais après avoir fait match nul contre les Young Boys, ils devront battre Emery’s s’ils veulent se qualifier pour le tour.

YBS

Jeunes garçons

Favre ; Hefti, Burgy, Lauper, García, Aebischer, Martins, Rieder (Sierro, 67′), Meschack (Mambimbi, 67′), Siebatcheu (Kanga, 88′), Moumi Ngamaleu.

Atalante

Musso; Toloi, Demiral (Djimsiti, 71′), Palomino, Zappacosta (Pezzella, 46′), De Roon, Freuler (Pessina, 78′), Maehle (Muriel, 87′), Malinovski, Pasalic (Koopmeiners, 71′), Zapata .

Buts

0-1, M.10, Zapata. 1-1, M.39, Siebatcheu. 1-2, M. 51, Palomino. 2-2, M.80, Sierra. 3-2, M.84, Hefti. 3-3, M.89, Muriel.

Arbitre

D. Siebert. TA : García (22′), Ngamaleu (44′), Demiral (63′), Hefti (66′), Zapata (92′).

Stade

Stade Wankdorf. 30 000 ESP.

L’Atalanta est mieux entrée dans le match et a rapidement pris la tête du tableau d’affichage. Zapata a profité d’une arrivée à gauche de Freuler pour tourner à l’intérieur de la zone et définir le long bâton, impossible pour Favre.

Les Italiens ils n’étaient pas si incisifs comme d’habitude, et il leur manquait le danger habituel que présentent leurs voies. Les Young Boys ont progressivement amélioré leurs performances et ont réussi à égaliser sur un long ballon de Favre, ce qui a déclenché une brillante contre-attaque, et Rebischer a tiré puissant mais large.

Au final, avant la pause, c’est l’échiquier qui a égalisé le match. Dans un coin service, Siebatcheu n’est apparu qu’au premier post pour connecter un en-tête final.

Après la pause, il semblait que ‘Dea’ s’améliorait à nouveau, et Palomino l’a confirmé. Une bonne combinatoire l’a terminée au fond des filets Palomino avec un superbe tir. Peu de temps après, Zapata eut ce qui aurait été la sentence, mais s’endormit alors qu’il était devant Favre.

Le match est entré dans la dernière ligne droite avec Victoire italienne, a connu une victoire suisse et s’est soldée par un match nul. Ce sont d’abord les Young Boys qui ont marqué sur une touche rapide dont Ngamaleu a profité pour abandonner. retour à l’arrivée de Sierra, qui n’a pas pardonné.

La rencontre a été bien animée avec l’objectif de Hefti, qui a envoyé le ballon à l’équipe pour le retourner en moins de cinq minutes. Il semblait que les Suisses allaient remporter la victoire surprenante, mais en 1990, Muriel, qui venait d’entrer sur le terrain, a obtenu le tirage au sort final avec un superbe but sur coup franc direct.