Résumé et objectifs de Young Boys

20/10/2021

Le à 23:29 CEST

Alba López

Villarreal quitte les cordes européennes avec une victoire âprement disputée face aux Young Boys qui catapulte les céramiques et les met carrément dans la lutte pour le ticket pour le deuxième tour, bien que le groupe soit désormais dans un poing. Les objectifs du garçon d’anniversaire Yeremi, que Fernando Roig presse de renouveler, et Gérard Moreno Ils ont mis l’équipe d’Emery sur la voie. Ensuite, les jaunes ont eu du mal. Elia, l’auteur du but suisse, était un cauchemar. Alberto Moreno et Chukwueze ils ont mis fin à la souffrance dans la dernière ligne droite. La pièce est tombée face cette fois. J’ai déjà joué.

TU

VIL

Jeunes garçons

Von Ballmos ; Lefort (Hefti, 62′), Camara, Lauper, Garcia ; Martins Pereira (Rieder, 70′) ; Fassnacht (Mambimbi, 90′), Aebischer, Ngamaleu, Elia ; Siebatcheu (Kanga, 70′).

Villarréal

Rulli ; Foyth, Albiol (Mandi, 84′), Pau Torres, Pedraza ; Parejo, Capoue, Coquelin (Alberto Moreno, 70′) ; Pino (Moi Gómez, 90′), Gérard Moreno, Danjuma (Chukwueze, 90′).

Buts

0-1 M. Yeremi Pino. 0-2 M. 15 Gérard Moreno. 1-2 M. 77 Élia. 1-3 M. 88 Alberto Moreno. 1-4 M. 92 Chukwueze.

Arbitre

Sergueï Karasiov (Russie). TA : Aebischer (45′) / Rulli (87′).

Incidents

Wankdorf. 30 000 téléspectateurs.

Emery a exigé de la personnalité dans le précédent et son équipe l’a suivi pour argent comptant. Il n’y avait aucun signe du sinueux Villarreal à Berne qui a été vu contre Osasuna. À cinq minutes, il avait déjà pris la tête du tableau d’affichage et à un quart d’heure, il avait le match à moitié condamné. Pin Yérémi, qui vient d’avoir 19 ans hier, était chargé d’ouvrir la boîte des Young Boys d’une tête au deuxième poteau après un ballon parfait en musique par Pedraza à partir de la gauche. C’était le début du rêve, auquel Gérard Moreno Il a mis la cerise sur le gâteau peu de temps après sur un coup franc latéral rebondi avec colère par Parejo que l’attaquant catalan s’est dirigé vers le fond des mailles. Deux têtes manuelles, deux buts qui étaient un trésor.

Le scintillement de l’or, cependant, a aveuglé la céramique, qui a pris du recul et a eu quelques frayeurs avant la pause. Le plus grave de tous a été un tir sur la tête d’Aebischer qui a rebondi sur le dos de Rulli et n’a pas glissé par miracle. Le « Sous-marin » avait fait le plus difficile, mais semblait déterminé à compliquer la vie d’une manière stupide.

Et il a plus que réussi, car le deuxième tour du jeu était une véritable visite chez le dentiste dans laquelle le diabolique Elia était sur le point de générer des dents à l’ensemble d’Emery. L’attaquant, un petit Vinícius de nationalité congolaise, a comblé l’écart grâce à sa vitesse, en battant Albiol et Pau Torres. Mais ensuite ils sont apparus Alberto Moreno et Chukwueze, qui était entré dans la deuxième partie, pour manger le chocolat.