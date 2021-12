Résumé et objectifs de Zamora

15/12/2021 à 21:26 CET

La Royal Society exigeait l’entrée dans la deuxième partie de Oyarzabal pour décongeler un jeu froid comme le temps que l’équipe visiteuse a affiché dans le premier acte de la coupe face à Zamora (0-3), de Primera RFEF, et avance en Copa del Rey. Ceux d’Alguacil ont vécu deux parties très différentes devant un Zamora qui l’a parfois mis en difficulté et qui a réussi à entretenir l’illusion des tribunes de la Ruta de la Plata pendant un peu plus d’un demi-match, mais qui finalement a montré son niveau qui le maintient avant-dernier dans la ligue régulière de sa catégorie.

ZAM

RSO

Zamora

Villanueva, Espejo, Campos (Piña, 55′), Dani Hernández, Ramos (Baqué, 62′), Garay, Dieguito (Vieites, 46′), Herrera (Coscia, 73′), Luque (Jorge Fernández, 55′), Égaré, Baselga.

Société réelle

Ryan, Illarra, Januzaj (Turrientes, 53′), Guridi, Rico, Guevara, Gorosabel, Sorloth (Portu, 82′), Le Normand (Aritz, 77′), Pachero, Djouahra (Oyarzabal, 45′).

Buts

0-1 M. 47 Guridi. 0-2 M. 70 Turrientes. 0-3 M. 90 Oyarzabal.

Arbitre

Pizarro Gómez (Madrid). TA : Campos (33′).

Incidents

Stade Ruta de la Plata. Environ 4000 spectateurs.

La Real Sociedad a débuté le match avec contrôle du ballon et appui sur l’aile droite pour rejoindre la surface locale, mais sans jeux dangereux et un jeu de plus en plus brouillé par le froid et le brouillard du stade Zamorano. Les élèves de Yago Iglesias, conscients de leurs limites face à une équipe de deux catégorie supérieure, ont basé leur jeu sur un mur défensif ordonné qui a réduit les chances de l’équipe de l’UEFA.

Le jeu excessif au centre, sans guère chercher les bandes, a aussi été accusé par le Real dans ses aspirations à la victoire et au seul danger il est venu de longues balles à la zone ou dans des ouvertures telles qu’un centre de Guevara sur l’aile droite que Villanueva a dégagé en corner à la 26e minute.

Même ainsi, la domination absolue du jeu n’a pas servi les Bleus et Blancs à atteindre un objectif qui leur a donné la tranquillité qu’on ne retrouve pas dans les matchs récents. En réalité, à la 38e minute, Ramos a donné l’opportunité la plus claire à Zamora au frôlement de la barre transversale au service d’une main de Le Normand dans le frontal de la surface.

La fin de la première mi-temps n’a donné qu’au score la blessure du Dieguito local et un dernier geste des Basques qui n’a pas réussi à laver sa mauvaise image. Huissier de justice a mis les batteries à ses joueurs à la mi-tempsD’autant que l’incorporation d’Oyarzabal a donné une nouvelle verve à l’équipe Bleu et Blanc, ce qui a rapidement conduit à un premier jeu dangereux qui s’est terminé dans un corner.

Au corner, après les têtes de Pacheco et Le Normand le ballon se termine par un Guridi qui ne marque qu’à côté du but. De là, une autre Real Sociedad a été vue, beaucoup plus à l’aise sur le terrain et par conséquent, les quinze minutes suivantes sont venues leurs meilleures chances du match qui ne se sont pas transformées en but grâce à la bonne performance du gardien Villanueva.

Malgré tout, à la 67e minute, un corner des Zamoranos porté un ballon d’Astray au poteau, avec Ryan déjà battu. Lorsque l’équipe Duero a commencé à être plus combative, d’après ce qui aurait pu être le tirage au sort, cela s’est transformé en une attaque de la Royal Society dans laquelle Oyazabal a mis un ballon à Turrientes et qu’il a battu Villanueva.

Dans les vingt minutes qui restaient de la rencontre, les Basques ont déjà affirmé leur supériorité et, plus calmes, ont tressé de bons jeux qui, faute de jugement définitif, ou en raison de l’intervention du gardien de but, ne se sont traduits par un plus grand avantage jusqu’à ce que temps de remise Oyarzabal, une passe de Portu, a marqué la finale 0-3.