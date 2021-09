Résumé et objectifs de Zenit

29/09/2021 à 21:13 CEST

Les Zénith ce mercredi a inauguré avec brio son casier en battant un innocent avec une grande facilité Malmö (4-0) qui a fait trop d’erreurs pour une équipe de Ligue des Champions et a joué à partir de la 53e minute avec un joueur de moins pour le expulsion du bosniaque Anel Ahmedhodzic.

Zénith

Kritsyuk ; Barrios, Chistiakov, Rakitsky ; Sutormin (Kravtsov, 83′), Kuzyayev (Azmoun, 75′), Wendel, Santos (Krugovoy, 84′) ; Malcom, Dzyuba (Mostovoy, 84′), Claudinho (Erokhin, 75′).

Malmö

Dahlin ; Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson ; Berget, Innocent (Peña, 62′), Christiansen, Rakip (Olsson, 55′) ; Birmancevic (Nalic, 88′), Colak (Abubakari, 63′).

Buts

1-0 M.9 Claudinho. 2-0 M.49 Kuzyayev. 3-0 M.80 Sutormin. 4-0 M.94 Wendel.

Arbitre

Anastasios Sidiropoulos. TA : Rakip (30′), Brorsson (86′). TR : Ahmedhodzic (53′).

La connexion brésilienne –Malcom, saints douglas, Wendel et Claudinho– commence à travailler. Il a marqué le premier but et marqué le dernier. De plus, les Suédois ont donné de nombreuses facilités en défense, auxquelles s’est ajoutée l’expulsion directe d’un de leurs centraux quelques minutes après la pause.

Avec la signature par lui Zénith du brésilien Claudinho, champion olympique à Tokyo, attaquant iranien Azmoun Il a manqué de place et est parti du banc. Les Russes sont tombés à Londres par le minimum le premier jour, mais avaient des options pour commencer un match nul contre un gris Chelsea.

De la part de l’équipe visiteuse, dirigée par le légendaire attaquant danois, Jon Dahl Tomasson, sorti avec le croate Colak et le serbe Birmancevic en duo offensif, le même qui est tombé mi-septembre face à la Juventus (0-3). Zenit a frappé le premier au moyen de Claudinho qui est tombé sur ses pieds dans l’équipe de l’ancienne capitale tsariste. C’était une décision prise au Brésil.

Il a été lancé par l’ex-barcelonista Malcom, le côté prolongé saints douglas, dont le pass décès a été utilisé par Claudinho pour ouvrir le tableau de bord. Cependant, depuis lors, les Suédois ont pris le contrôle du jeu et ont fait plusieurs frayeurs au gardien russe.

Cinq minutes plus tard Colak Il était sur le point de surprendre le Zenit pour dépasser son coéquipier serbe. A vingt minutes le danois Christiansen il avait aussi la cravate dans ses bottes, mais son tir fort est allé légèrement au-dessus de la barre transversale. Au bord de la pause, les Russes semblaient secouer la domination des visiteurs, mais sans créer beaucoup de danger. Seul Malcom il a pu augmenter l’avantage à domicile, mais son tir dans la mauvaise jambe a été mordu.

Le Zenit, largement critiqué ces dernières années pour sa mâchoire fragile, a tenté de clore le match dans les premières minutes de la seconde mi-temps. Il l’a réalisé d’une manière visible et invisible. Alors, dans une pièce désordonnée, Kouziaev Il a pu terminer un but d’un défenseur central Rakitskiy avant la passivité de la défense scandinave.

Comme si cela ne suffisait pas, le bosniaque Ahmedhodzic a ensuite été expulsé d’un rouge direct lorsqu’il a frappé le ballon avec sa main dans une contre-attaque qui a d’abord été atteinte par un rapide Kouziaev. Les Russes avaient le match en main. Tomasson Il a essayé de déplacer l’arbre avec trois changements, certains pour renforcer la défense et d’autres pour ajouter plus de mordant à l’attaque, mais c’était Zenit qui avait plus d’options pour augmenter le compte.

En effet, à cette époque Azmoun a sauté sur le terrain, même si c’était Sutormin, un milieu de terrain reconverti en long ailier qui a inscrit le troisième but d’un bon tir de l’extérieur de la surface du pied gauche. La victoire pourrait être plus grande sans les bonnes interventions de Dahlin, notamment à la tête de Azmoun dans la remise.

Il a fait de même peu de temps après un tir de l’attaquant iranien, mais Wendel Il a profité du rebond pour glisser le ballon entre ses jambes. Le Zenit, qui n’a pas passé la première phase des “Champions” depuis de nombreuses saisons, a réalisé un sac de buts et a toujours ses espoirs de surprendre la Juventus et Chelsea intacts.