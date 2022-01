Résumé et objectifs d’Eibar

01/05/2022 à 18:49 CET

Majorque a obtenu ce mercredi la passe pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey après être retourné à Ipurúa (1-2) vers un Eibar rocheux qui s’est défendu bec et ongles.

BEI

MLL

Eibar

Tailleur de pierre; Correa, Burgos (Arbilla, 63′), Etxeita, Glauder ; Atienza (Fran Sol, 83′), Sergio lvarez; Quique (Aketxe, 72′), Edu Expósito (Javi Muñoz, 63′), Rahmani; Blanco Leschuk (Llorente, 72′).

Majorque

Romain; Sastre, Gayà, Russo (Valjent, 46′ (Battaglia, 73′)), Oliván; Salva Sevilla (Ruiz de Galarreta, 46 ‘), Sedlar; Mboula (Ndiaye, 60′), Dani Rodríguez, Llabrés ; et Abdon Prats (Ángel, 60’).

Buts

1-0 M. 45 Blanco Leschuk. 1-1 M. 68 Gayà. 1-2 M. 82 Ange.

Arbitre

Ortiz Arias (de Madrid). TA : Glauder (36′), Blanco Leschuk (40′), Javi Muñoz (76′) / Sastre (62′).

Incidents

Ipurua. 3 558 spectateurs.

Dans un match entre deux rivaux de catégories différentes, bien que le facteur de champ ait égalisé les forces, Eibar a été le premier à essayer avec un tir de Blanco Leschuk. Majorque a opté pour le contrôle et Eibar pour un jeu plus direct dans les premières minutes, dans un scénario prévisible.

Les armuriers eurent la leçon de jouer la contre-attaque et Majorque tenta de contourner la défense ordonnée d’Eibar. Les Baléares ont à peine perturbé le but d’Eibar, qui a eu une nouvelle bonne opportunité dans une tête de Rahmani qui est sortie. Majorque a répondu par l’intermédiaire d’Abdón Prats, qui n’a pas non plus réussi à déplacer le tableau d’affichage.

Au bord de la pause, Leschuk, de la tête, après une passe décisive de Correa, a inscrit le premier but et a dépassé Eibar, qui a donné la surprise dans leur domaine. L’entraîneur de Majorque, Luis García, a cherché la réaction et a introduit des changements dès le début de la seconde mi-temps pour essayer de réaliser un tirage rapide.

Suivez cette édition de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Quelques changements qui ont fonctionné pour lui, puisqu’il a rapidement réussi à perturber le but défendu aujourd’hui par Ander Cantero, puisque Llabrés pourrait égaliser avec un tir lointain. C’est Josep Gayá qui a égalisé à la 69e minute, opportuniste en profitant d’un deuxième jeu concédé par Eibar à la sortie d’un corner.

Ángel a signé le retour avec un nouvel en-tête À la 81e minute, après quoi Eibar, avec Fernando Llorente sur le terrain, s’est retourné pour tenter de forcer la prolongation, mais a échoué.