Résumé et objectifs d’Eibar

14/03/2021 Déposé à 22:31 CET

Joël Gadea

Et deux mois plus tard, Villarreal a de nouveau gagné en Ligue. c’était assez pour le groupe qui dirige Unai émeri avec voler dans la zone médiatique et lancer un Gérard Moreno en mode assistant pour punir un Eibar qui ne lève pas la tête. C’est ainsi que sont arrivés les deux premiers objectifs: deux vols de Manu Trigueros Dans le cercle central, les chemins arrivaient de Gérard par bande pour droitiers et deux finitions, une des Moi Gomez et un autre de Bacca.

BEI VIL Eibar Dmitrovic; Arbilla, Oliveira, Burgos (Pozo, 83 ‘), Cote (Rafa Soares, 34’); Pape Diop, Aleix Garcia (Kevin Rodrigues, 45 ‘); Inui (Sergi Enrich, 45 ‘), Exposito (Sergio Álvarez, 77’); Kike Garcia. Villarreal Sergio Asenjo; Jaume Costa (Mario Gaspar, 64 ‘), Juan Foyth, Funes Mori, Estupiñán; Capoué, Trigueros, même; Gerard Moreno, Bacca (Chukwueze, 64 ‘), Moi Gómez (Pedraza, 64’). Buts 0-1 M. 1 Moi Gómez. 0-2 M. 33 Bacca. 1-2 M. 56 Sergi Enrich. 1-3 M. 86 Pedraza. Arbitre Medié Jiménez (catalan). TA: Arbilla (51 ‘), Bryan Gil (56’) / Pedraza (70 ‘) et Asenjo (85’). TR: Capoué (79 ‘). Stade Ipurúa. Derrière des portes closes.

Le plan pour faire avancer la défense Mendier, qui, après la pause, a inculqué le caractère nécessaire aux armuriers pour qu’ils ne perdent pas la face au jeu. Et dans ceux-là, entre Dmitrovic, qui a maintenu Eibar en vie et Sergi Enrich, qui a réduit les distances, a amené les Guipuzcoens dans le match.

Bryan gil il a jeté l’équipe sur le dos et avec ses stages par groupe de gauchers, il a énormément dérangé un Villarreal qui a survécu sur la base de compteurs rapides derrière l’arrière local. De cette façon, c’était la tenue d’un Villarreal qui a terminé le match avec un de moins par expulsion capuche, après une entrée moche. En fin de compte, et, encore une fois, contre, Pedraza Il a condamné un match qui plonge encore plus Eibar dans la zone de relégation et renvoie l’illusion de l’Europe à l’équipe de Castellón.