Résumé et objectifs d’Elche

Un but en seconde période de l’attaquant argentin Darío ‘Pipa’ Benedetto, le premier qu’il a inscrit dans la compétition espagnole, a permis à Elche de sortir son record de victoires à domicile cette saison et de couper le bon parcours du Celta (1-0).

ELC

CEL

Elche

Kiko Casilla ; Barragán, Gonzalo Verdú (Diego González, 50′) (Josema, 56′), Roco; Josan (Piatti, 56′), Mascarell, Raúl Guti, Fidel, Mojica; Lucas Pérez (Lucas Boyé, 56′) et Benedetto (Pere Milla, 82′)

celtique

Dituro ; Hugo Mallo, Araújo, Murillo (Solari, 70′), Galán; Tapia (Ok, 88′), Fran Beltrán (Denis Suárez, 60′), Brais Méndez (Thiago Galhardo, 70′), Nolito (Cervi, 60′), Iago Aspas et Santi Mina.

but

1-0 M. 49 Dario Benedetto.

Arbitre

Munuera Montero (andalou). TA : Josan (35′), Barragán (58′), Mascarell (89′), Kiko Casilla (98′)/Araújo (72′) et Santi Mina (99′).

Stade

Martinez Valero. 11 299 spectateurs

Après une première partie épaisse et régulière, l’attaquant et l’actionnaire du club d’Elche ont rendu justice aux mérites d’Elche, bien supérieur à un Celta qui a déçu et qui n’a touché le match nul qu’à la fin avec un but de Lames, à la 89e minute, que l’arbitre a annulé à la demande du VAR par la main de l’attaquant.

L’équipe de Vigo a débuté la rencontre en monopolisant la possession du ballon face à un Elche rétracté qui a récupéré la ligne défensive du quatre pour clore le jeu offensif de son rival.

Elche a su fermer toutes les routes vers son but et attendre un vol de balle pour sortir en contre-attaque, comme ceux qui ont joué dans les premières minutes José et Benedetto, les deux sans enchères.

Au fil des minutes, l’équilibre des forces était total et les deux équipes ont réussi à s’annuler complètement au milieu de terrain.

Lames, Nolito et Santi Mina ils n’étaient guère moins que des spectateurs du jeu, tandis qu’Elche ne retrouvait jamais Mojica et Fidel, leurs grands agitateurs, dans les bandes.

Ce n’est que dans la dernière ligne droite de la première mi-temps qu’Elche, dirigé par Josan, a fait un pas en avant en attaque, mais ses actions individuelles n’ont eu pour récompense que quelques corners sur le but de l’équipe galicienne.

Le passage dans les vestiaires a réveillé les deux équipes. Elche a d’abord menacé d’un centre de Barragán, mais le Celta a répondu rapidement avec un tir haut de Tapia et un autre centré de Murillo qu’il s’est arrêté Boîte.

Immédiatement après, un déséquilibre défensif du Celta, après un rebond de Barragán, a permis à Fidel de contrôler le ballon devant la surface et de se combiner avec Benedetto, qui a battu Dituro d’un tir puissant.

Le but argentin a forcé le Celta à faire un pas en avant contre Elche, encore plus en retrait, qui a perdu Gonzalo Verdú et Diego González, leur relève, sur blessure en seulement cinq minutes.

Coudet a donné accès à Denis Suarez et Cervi pour réveiller son équipe, mais celle qui était la plus proche du but était Elche. Lucas Boyé il a dépassé le deuxième après une grande action personnelle, mais son tir du fil a effleuré un poteau. Peu de temps après, c’est Raúl Guti, après l’aide de Fidel, qui n’a pas pu vaincre Dituro après une nouvelle contre-attaque d’Elche.

Le Celta a également eu sa chance après une contre-attaque de Denis que Mojica, risquant le maximum, a réussi à avorter alors que le joueur de l’équipe galicienne préparait déjà le tir.

Malgré le pari offensif du Celta, Elche se sentait de plus en plus à l’aise face à son rival, de plus en plus imprécis et exposé en défense. Darío Benedetto, après une aide de Piatti, avait la deuxième porte presque vide, mais Hugo Mallo a sauvé le but avec son genou sous des bâtons.

Une demi-volée de Hugo Mallo qui a rebondi sur la barre transversale et un départ de Boîte aux pieds de Santi Mina se trouvaient les meilleures chances du Celta, déjà complètement renversées.

Elche, qui avait plusieurs contres à condamner, s’apprêtait à payer cher son manque de but dans les derniers instants après le but d’Iago Aspas, mais l’arbitre, à la demande du VAR, a annulé le but par la main de l’attaquant, qu’il a à peine laissé aucun signe de sa qualité à Elche.