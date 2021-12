Résumé et objectifs d’Elche

12/05/2021

Il y a deux matches seuls, celui en Coupe contre Leioa et celui-ci en Ligue, mais il semble que Francisco a lavé le visage d’Elche. Son arrivée a stimulé les joueurs et les fans après le limogeage de Fran Escribá et la victoire contre Cadix permet aux franjiverdes de reprendre leur souffle dans la lutte pour le salut. Fidel, Morente et Josan ont matérialisé les nombreuses personnes d’Elche.

ELC

GOUJAT

Elche

Edgar Badia ; Palacios, Enzo Roco, Diego, Mojica ; Tête Morente (Carrillo, 86′), Marcone (Pere Milla, 65′), Mascarell, Fidel (Gumbau, 65′); Lucas Pérez (Josan, 75′), Boyé (Benedetto, 86′).

Cadix

Ledesma ; Akapo, Chust, Haroyan, Espino ; Carcelén (Negredo, 68′), Alex Fernández, Jonsson (Calderón, 81′), Perea; Neveu (Álvaro, 76′), Lozano.

Buts

1-0 M. 12 Fidel, sur penalty. 2-0 M. 74 Morente. 2-1 M. 90 Álex Fernádez. 3-1 M. 92 Josan.

Arbitre

Muñiz Ruiz (Comité galicien). TA : Palacios (2′), Enzo Roco (22′), Fidel (26′), Marcone (28′), Diego González (70′), Gumbau (80′) et Morente (83′) / Haroyan (58′ ), Lozano (70′) et Akapo (78′).

La différence en première mi-temps a été marquée par le succès des deux équipes avant le but. Le franjiverde était mieux aux points, mais au moment de vérité Elche et Cadix ont chacun eu un penalty en faveur. Fidel a marqué le sien, tandis qu’Álex Fernández a écrasé son tir dans le poteau gauche du but d’Edgar Badia.

Après une première mi-temps ennuyeuse avec le football au goutte à goutte, le jeu s’est développé après la pause. Et tout pouvait arriver. Car Fidel a eu la peine d’Elche dans une tête franche vers le centre télécommandé de Morente depuis la droite, et peu de temps après c’est Choco Lozano qui a trébuché sur la barre transversale.

Finalement, ce qui devait arriver arriva. L’équipe de Francisco faisait plus de mérite et Morente Il était chargé de traduire cette circonstance sur le tableau de bord après un service extraordinaire du nouveau venu Gumbau du centre du terrain.

Bon début pour Francisco, qui relève le défi de garder l’équipe en première pour une autre saison. Les deux de Alex Fernández en plus la sortie d’un corner était une anecdote due à la réponse rapide de José.