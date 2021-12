Résumé et objectifs d’Empoli

22/12/2021 à 23:16 CET

Milan a retrouvé le chemin de la victoire en Serie A après avoir marqué un seul point lors de ses deux derniers matchs et est revenu à la deuxième place. Ceux de Pioli ont battu Empoli (2-4) à domicile dans une victoire qu’ils avaient en Kessié comme nom propre avec un doublet qui a mis le triomphe qui lui permet de revenir dans le sillage de l’Inter, qui n’a pas failli ce mercredi non plus.

IEM

MILLE

Empoli

Vicaire; Stojanovic (Marchizza, 46′), Romagnoli, Luperto, Parisi ; Zurkowski (Bendinelli, 68′), Ricci (Stulac, 85′), Henderson (Asllani, 85′) ; Bajrami ; Pinamonti et Cutrone (La Mantia, 68′).

Milan

Maignan ; Florenzi (Kalulu, 64′), Tomori, Romagnoli, Théo ; Tonali (Bakayoko, 64′), Bennacer (Krunic, 81′) ; Messias (Brahim, 81′), Kessié, Saelemaekers ; et Giroud.

Buts

0-1 M. 12 Kessié. 1-1 M. 18 Bajrami. 1-2 M. 42 Kessié. 1-3 M. 63 Florenzi. 1-4 M. 69 Théo. 2-4 M. 84 Pinamonti (plume).

Arbitre

M. Di Bello. TA : Romagnoli (62′) / Tonali (39′) et Bennacer (80′).

Incidents

Stade Carlo Castellani. 10 000 téléspectateurs.

L’équipe ‘rossonero’ a commencé à incliner le terrain dès le départ et Kessie, chassant une balle lâche, il a rapidement dépassé le sien. Cependant Bajrami a répondu une ligne à la fois et Milan ont été forcés de ramer à nouveau.

Le prix est venu juste avant les vacances par Kessié à nouveau, avec un tir qui est passé entre les jambes de Vicario. Après la pause, Florenzi condamné après l’heure de jeu avec un coup franc et Théo Hernandez Il a mis la cerise sur le gâteau avec un tir acrobatique après un penalty très net dans lequel l’arbitre a appliqué la loi de l’avantage.

Une autre peine maximale absurde, en l’occurrence dans la zone de visite, a permis à Pinamonti de regagner le score dans la dernière ligne droite.