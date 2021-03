Résumé et objectifs des États-Unis

25/03/2021

À 21:05 CET

Sergiño Dest il se détache. Après avoir signé un doublé lors de la victoire du Barça à la Real Arena, l’équipe du Barça a marqué le premier but de la victoire de États Unis sur Jamaïque. Le combo étoiles et rayures a été imposé par 4-1 dans un cadre convivial à Vienne. Aaronson a ouvert une brèche après la cible du joueur de Barcelone, Lowe coupez les distances et Lletget a scellé la victoire avec un doublé.

LES USAGES

CONFITURE

États Unis

Steffen; Cannon, Long (Richards, 46 ‘), Brooks, Dest (Robinson, 68’); Musah (De la Torre, 74 ‘), Acosta, Lletget; Reyna (Gioacchini, 68 ‘), Sargent (Siebatcheu, 83’) et Pulisic (Aaronson, 46 ‘).

Jamaïque

Blanc; Mariappa, Moore, Pinnock (Tilt, 64 ‘), Bell; Isaacs (Holness, 55 ‘), Hector; Morris (Willis, 55 ‘), Palmer (Wellington, 86’), Lowe (Levee, 72 ‘); Gray (Hylton, 86 ‘).

Buts

1-0 M. 34 Dest. 2-0 M. 53 Aaronson. 2-1 M. 71 Lowe. 3-1 M. 83 Lletget. 4-1 M. 90 Lletget.

Arbitre

Christian-Petru Ciochirca (Autriche). TA: Canon (48 ‘)

Incidents

Match amical joué au Stadion Wiener Neustadt à Vienne (Autriche).

Une victoire qui Dest pillé après une demi-heure de jeu. Le joueur barcelonais a débuté dans le profil gauche et, face au désordre de l’arrière caribéen, il s’est planté à l’avant pour ajuster un droit à l’effectif. L’étirement du gardien de but Jeadine blanc c’était inutile.

Le milieu de terrain de Salzbourg Brendan Aaronson prolongé l’avance américaine est entré en seconde période, mais l’attaquant de la Swansea Jamal Lowe a ajouté un peu de piquant à la rencontre avec le tellement que le 2-1 au brillant.

Le match avait encore 19 minutes à jouer, mais l’équipe dirigée par Greg Berhalter il n’allait pas être surpris. Dans la dernière ligne droite, le milieu de terrain de Los Angeles Galaxy Sebastian Lletget a signé un double pour certifier le triomphe.