Résumé et objectifs des Unionistas

16/12/2021 à 00:00 CET

Elche a gagné ce soir à Salamanque contre Unionistas (0-1) d’une manière cruelle, à la dernière minute et avec un but contre son camp de Fer Román, dans un match où les habitants de Salamanque offraient une belle image et ils étaient sur le point de donner une autre surprise dans la Copa del Rey.

Unionistes Salamanque

De la Croix; Mier, maire, Roman, Salinas ; Mandi (Jesús de Miguel 89′), Acosta; Montes (Muñoz 62′), Doncel (Nespral 77′), Rayco; De la Nava (Espina 62′).

Elche

Kiko Casilla ; Barragán (Palacios 67′); Roco, Verdú, Josema; Milla, Guti, (Donald 89′) Gumbau, Piatti (Fidel 67′); Carrillo, Pastore (Bri 77′).

but

0-1 M.93 Fernando Román (pp).

Arbitre

Depuis Cerro Grande (Madrid). TA : Piatti (46′), Barragán (66′), Palacios (84′).

Incidents

Match joué au stade municipal Reina Sofía.

Les habitants d’Elche n’ont pas eu leur nuit et, sauf dans les petits moments de la rencontre, étaient dominés par les unionistes, sans avoir de belles occasions de marquer et, au final, ils ont eu la chance de trouver un but qu’ils ne cherchaient pas.

Dès le début du match, Elche a montré son idée du jeu, jouant et jouant, tandis que les Unionistas ont fait pression pour que le ballon sorte en attendant de jouer rapidement vers le but que Kiko Casilla occupait aujourd’hui.

Cependant, au fil des minutes, les Unionistas ont poussé le ballon hors d’Elche, dont la défense a montré des moments de faiblesse et d’insécurité qui ont donné des ailes à une équipe de Salamanque qui a offert un visage intéressant dans ces 45 premières minutes.

Elche a commencé par un jeu réglé sur le terrain, sur du gazon artificiel, et déjà à la cinquième minute, il a eu la première occasion en charge de Carrillo après une superbe passe de Pastore, bien que le but local soit allé de l’avant dans la passe.

Peu à peu, l’équipe entraînée par Francisco a perdu du poids dans le jeu, sans s’installer au milieu du terrain, avec des insécurités dans la défense, et ne l’a essayé que pour sa bande Piatti, sans proposer de jeux dangereux.

Ce moment, à partir de la minute 15, a été mis à profit par les Unionistas pour avoir les meilleures opportunités contre le but défendu par Kiko Casilla, grâce surtout aux mauvaises passes des habitants d’Elche qui ont été mises à profit par les ailiers de Salamanque pour rapidement et l’intelligence, mettent en danger le but d’Elche.

Ainsi, à la 10e minute, Pitu Doncel a levé le ballon avant le départ de Kiko Casilla qui s’apprêtait à le surprendre ; à la 22e minute, Mandi Sosa a tiré de l’extérieur, bien bloqué par le gardien d’Elche; ou le 23, avec un tir de Rayco.

Les unionistes ont mis le danger alors qu’Elche a à peine joué, comme en témoigne le fait que le premier tir au but de Salamanque a été réalisé par Piatti à la 40e minute.

La seconde partie le club de Salamanque a commencé avec plus d’intensité, bien qu’Elche commence à proposer une autre image, plus solvable, mais sans ressembler à une équipe First.

Mais c’était un mirage, puisque les gens d’Elche continuaient à disparaître, sans remarquer la différence de catégorie, un Premier contre un Premier RFEF, et les Salamancains offraient une belle image, d’une équipe de combat, qui propose des attaques vertigineuses, mais pas Ils étaient juste devant le but adverse.

Le brouillard a commencé à tomber à la 70e minute et le match est devenu fou, sans que les Unionistas n’atteignent le but adverse.

Et à la 93e minute, un échec du défenseur Fer Román a laissé le match condamné, de manière cruelle pour les Salamancains, qui ont eu l’occasion à la dernière minute d’envoyer le match en prolongation.