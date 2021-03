Résumé et objectifs des Young Boys

18/03/2021 On à 23:27 CET



Sans options, l’Ajax a quitté son rival dans ces huitièmes. Les Young Boys n’ont pas pu inverser l’égalité et ont fini par succomber à la domination des Néerlandais qui ont remis le match sur les rails avec un objectif de Neres et condamné à une peine de Tadic. 0-5 sur le total du match nul pour l’équipe « ajacied » pour être dans le tirage au sort des quarts de finale et maintenir sa séquence impressionnante de 22 matchs consécutifs invaincus, dont ils en ont remporté 19, dont les deux contre les Young Boys: 3-0 dans le aller et 0-1 au retour.

YBO AHA Jeunes garçons Faivre; Hefti, Camara (Siebatcheu, 66 ‘), Lustenberger, Lefort; Fassnacht (Gaudino, 77 ‘), Lauper, Sierro, Sulejmani (Spielmann, 70’); Elia (Mambimbi, 65 ‘), Nsamé Ajax Stekelenburg; Rensch (Schuurs, 80 ‘), Álvarez, Martínez, Tagliafico (Klaiber, 73’); Gravenberch, Klassen, Blind (Kudus, 65 ‘); Antony (Brobbey, 80 ‘), Tadic, Neres (Idrissi, 67’) Buts 0-1 M. 20 Neres. 0-2 M. 49 Tadic, sur penalty. Arbitre Madden (Ecosse). TA: Caméra (38 ‘), Nsame (94’) / Rensch (73 ‘)

Avec peu de choses à perdre, l’équipe de Berna a sauté sur le terrain, signant de très bonnes premières minutes qui ont mis l’équipe au travail. Stekelenburg. Une, deux et même trois occasions claires ont amené les habitants à déranger ceux de Avoir une sorcière.

Il a fallu à l’Ajax jusqu’à 16 minutes pour tenter sa première chance qui s’est terminée dans un coin. Mais la chance est généralement du côté du champion et cela s’est passé au Wankdorf.

Vol au centre du terrain, assistance de Tadic qui a rebondi sur la défense suisse et Neres, qui est arrivé au deuxième poteau a envoyé le ballon au fond du filet. Coup dur pour les locaux qui avaient mis tous leurs espoirs dans ce but précoce qui mettrait l’égalité la plus compliquée pour les «ajaciés».

Neres a ouvert la boîte contre les Young Boys | MEDIAPRO

Les choses ne se sont pas améliorées en seconde période qui a débuté par une pénalité favorable à celles de Avoir une sorcière qui a transformé Tadic. Quelques minutes plus tard, Nsame a signé le premier pour son équipe avec une tête puissante au fond du filet. Mais ensuite, le VAR est entré en jeu pour annuler cet objectif pour hors-jeu. Jusqu’ici le jeu, avec la cravate plus que la phrase et les Suisses déjà sans options.

L’Ajax n’a pas encore perdu en 2021. Leur dernière défaite correspond au 9 décembre 2020 alors qu’ils disputaient la phase de groupes de la Ligue des champions face à l’Atalanta (0-1).