Résumé et objectifs d’Ibiza

12/11/2021

Le à 19:20 CET

Tatiana Perez

Mieux vaut un point que rien. Gérone n’est pas allé au-delà de l’égalité hier à Can Misses (1-1), où ils se sont heurtés à une Ibiza qui a fait des mérites à ne pas laisser vide.

Ibiza

Germán, Goldar, Gálvez (Rubén, min. 78), Juan Ibiza, Morillas, Javi Pérez, Manu Molina (Appin, min. 78), Cifuentes (Miki Villar, min. 53), Davo (Herrera, min. 67), Nono (Bogusz, min. 53) et Castel.

Gérone

Juan Carlos, Arnau, Bernardo, Santi Bueno, Juanpe, Juncà (Valery, min. 73), Pol Lozano, Aleix Garcia, Baena (Kébé, min. 67), Samu Saiz et Stuani.

Buts

0-1, min. 19 : Stuani, sur penalty ; 1-1, min. 71 : Goldar.

Arbitre

De la Fuente Ramos (castilano-léonais). TA : Manu Molina, Juan Ibiza / Stuani, Bernardo, Santi Bueno.

Stade

Can Misses. 4 087 téléspectateurs.

ceux de Michel, subissant la pression de l’ensemble céleste depuis le début. Après quoi Cifuentes pardonner et Jean Charles enregistrer un coup de Château avec une belle intervention, les rojiblancos ont pris l’avantage au tableau d’affichage grâce à un penalty de Stuani. Le charrúa était une fois de plus infaillible pour profiter de l’action provoquée sur Samu Saiz dans la région.

À partir de là, Gérone a essayé de réagir, mais pas assez. Et Ibiza a continué à le soumettre sans le laisser toucher le moindre ballon. Après de nombreux avis, Goldar trouvé la cravate. C’est alors que les Gironans ont tenté de se réveiller dans un match final avec des options pour les deux.

L’entrée de Kébé sur le terrain de jeu a donné plus de rendement et celui de Valéry il fallait aussi aller plus loin. Mais Gérone ne pouvait rien faire d’autre.