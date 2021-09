Résumé et objectifs d’Osasuna

23/09/2021

Le à 21:55 CEST

Alba López

Petit à petit le Betis se carbure, qui a eu du mal à se réchauffer mais regarde déjà dans le classement après avoir battu Osasuna à El Sadar (1-3) grâce à deux buts de Juanmi et Willian José dans la dernière ligne droite du match.

AOS

PARI

Osasuna

Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Manu Sánchez ; Torró (Barbero, 87′), Moncayola (Oier, 77′), Brasanac; Roberto Torres (Ibáñez, 86′), Rubén (Ontiveros, 73′); Kike García (Chimy Ávila, 77′).

Bétis

Bravo; Montoya, Hermoso, Édgar, lex Moreno ; Guido, gardé ; Ruibal (Juanmi, 74′), Fekir (William Carvalho, 90′), Canales (Joaquín, 87′); Borja Iglesias (Willian José, 75′).

Buts

0-1 M. 20 Magnifique. 1-1 M. 39 Kike Garcia. 1-2 M. 82 Juanmi. 1-3 M. 93 Willian José.

Arbitre

Martínez Munuera (Comité Valencien). TA : David García (26′) et Brasanac (80′).

Incidents

Le Sadar. 13 758 spectateurs.

L’équipe d’Arrasate est un vrai os. Le Betis l’a parfois ressenti hier. Jusqu’à ce que Kike Hermoso a mis fin à la résistance rouge. Pellegrini avait prévenu dans le précédent qu’il faisait “pleinement” confiance dans la personnalité du gamin (22 ans), qui a fait ses débuts dans First, et il lui a répondu sur le terrain. Le scoop qu’il a marqué était la cerise sur le gâteau. Il a capté un ballon mort dans la surface après un mauvais rebond de la défense navarraise et sa frappe mordue a trouvé le chemin des filets.

Au bord du repos Borja Iglesias a obtenu le 0-2 en tête-à-tête avec Herrera, mais le Galicien a pardonné et a donné de l’air à Osasuna, qui a réussi à égaliser le match derrière un beau mur à l’avant entre Roberto Torres et Kike García, un couple qui se comprend les yeux fermés.

Dans la deuxième partie le perchoir a été encouragé dans un va-et-vient incessant sur les deux buts vers la tombe ouverte. L’échelle pourrait tomber d’un côté ou de l’autre. En fin de compte, il l’a fait depuis l’héliopolitain grâce au VAR. L’arbitre avait annulé à la demande du juge de ligne le but de Juanmi. D’en haut, cependant, ils ont correctement corrigé la première décision et le Betis respire avec sa deuxième victoire lors des trois derniers matchs. L’Europe est déjà visible au loin. Willian José a rejoint la fête déjà en plus avec une précieuse vaseline. Le Brésilien demande plus de minutes.