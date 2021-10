Résumé et objectifs d’Osasuna

22/10/2021

Le à 23:33 CEST

Cristina Moreno

Osasuna rêvait de co-leadership et de victoire pour clore le Centenaire en beauté mais une expulsion de Côte et le succès de Montoro dans la dernière ligne droite ont mis fin à la fête rouge et terni le but de Chimy qu’il a marqué à nouveau à domicile vingt mois plus tard depuis la dernière fois .

Osasuna

Sergio Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, David García, Côte ; Torro; Roberto Torres (Javi Martínez, 78′), Oier (Moncayola, 66′), Darko (Juan Cruz, 78′), Rubén García (Manu Sánchez, 78′); Chimy Ávila (Kike García, 66′).

grenade

Maximien ; Quini (Arias, 70′), Víctor Díaz, Luis Abram, Neva (Escudero, 82′); Luis Milla, Gonalons (Monchu, 37′) ; Rochina, Bacca (Jorge Molina, 70′), Machís (Montoro, 82′); Luis Suarez.

Buts

1-0 M. 44 Chimy Avila. 1-1 M. 89 Montoro.

Arbitre

Muñiz Ruiz (galicien). TA : Nacho Vidal (29′) / Abram (37′), Bacca (48′), Rochina (50′). TR : Côte (74′).

Stade

Le Sadar. 21 128 spectateurs.

Dans une ambiance festive et Serafin Zubiri interprétant l’hymne en direct, le duel a commencé qui, d’autre part, a mis fin aux actes du centenaire du groupe navarrais. Journée spéciale et grande entrée à El Sadar, en attendant de clore la fête par une victoire. Ils voulaient ceux de Jagoba Arrasate donner les trois points à leurs fans et c’était clair avec l’approche initiale, chargeant l’attaque.

Mais les minutes passaient et les occasions ne se présentaient pas, sauf pour l’un des Chimie dans les premières minutes. Plus tard, c’était Darwin Machis celui qui a testé Sergio Herrera, et quand les rouges se sont le plus serrés, Rochine Il a réussi à ouvrir le score pour les Andalous bien que le but d’Osasuna ait quitté sa surface pour écarter le danger, mettant la peur dans le corps de la paroisse navarraise.

Après une demi-heure, Chimy était à nouveau le protagoniste avec le premier lancer entre les trois clubs du match. Un coup sec qui a forcé Maximiano. Ensuite, Osasuna a réclamé une éventuelle main de Victor dans la surface mais l’arbitre avait déjà annulé l’action en raison d’une faute précédente de Oier, éclairant le public d’El Sadar.

Osasuna s’est approché petit à petit et au bord du reste la cible est arrivée. Les Chimie Il a attrapé un ballon mort dans la surface, s’est installé et a pris un puissant pied gauche du haut-de-forme, en haut, impossible pour Maximiano. Le ‘Commandant’ est revenu composer à la maison un an et huit mois plus tard, rendant la fête rouge encore plus joyeuse.

Le but contre et la blessure de Gonalons Dans la première, ils ont déconcentré les Nazaris qui ont entamé la seconde mi-temps quelque peu disloqués, avec ceux de Balayez-vous assiégeant les domaines de Maxiamiano.

Très proche du second, Osasuna s’est retrouvé avec une combinaison entre Kike Garcia et Moncayola qui viennent de sauter sur le terrain en remplaçant Oier et à Chimie. Grenade l’a également eu dans une action arrêtée qui l’a obligé à s’étirer Sergio Herrera. Une action qui avait causé Côte qui a vu le rouge pour avoir coupé le compteur andalou. Une action qui a servi à éveiller ceux de Robert Moreno qui générait le plus grand danger du jeu, la seule chose qui manquait était la définition. Et il a été trouvé par Montoro, qui a vu Herrera devant lui et n’y a pas pensé pour signer un tir lointain qui a fini au fond des filets, édulcorant la fête navarraise.