Résumé et objectifs d’Osasuna

11/07/2021

Le à 20:56 CET

Roger Payro

Ajoutez et suivez la Royal Society. La peinture ‘txuri-urdin’ a un triomphe méritoire à El Sadar, un stade toujours cuirassé. Mérinos, fils prodigue des rouges, et Januzaj ils ont sauvé les trois points vers San Sebastián (0-2), où ils continuent de célébrer celui de voir leur équipe en tête du classement. Triomphe de leader et de maturité pour ceux d’Imanol Alguacil.

AOS

RSO

Osasuna

Sergio Herrera ; Nacho Vidal ; Unai García, David García; Manu Sánchez (Côte, 83′) ; Torro; Kike Barja (Chimy Ávila, 70′), Moncayola, Darko, Rubén García (Torres, 83′); Kike García (Budimir, 83′).

Société réelle

Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Rico (Aihen, 46′) ; Barrenetxea (Portu, 70′), Zubimendi, Merino, Januzaj (Lobete, 87′); Isak (Sorloth, 70′), Silva (Turrientes, 83′).

Buts

0-1 M. 72 mérinos. 0-2 M. 82 Januzaj (stylo).

Arbitre

Ortiz Arias (Madrid). TA : Diego Rico (28′) et Zubimendi (91′).

Incidents

Le Sadar. 21 741 spectateurs

Et c’est que le Real s’est imposé dans un match auquel ils ont dû s’adapter, montrant qu’en tant qu’équipe gagnante sait faire toutes sortes de rencontres. Mal à l’aise, l’équipe de Saint-Sébastien n’a pas pu dominer le ballon comme elle l’aime. Osasuna était une pierre dans la chaussure, avec les «Kikes», García et Barja, obligeant l’arrière réaliste à être très attentif derrière.

Cependant, les buts avaient peu d’importance dans le premier acte. BarrenetxeaA l’orée des vacances, il a joui des plus clairs. David García le lui a pris lorsqu’il a aligné les trois bâtons.

Le défenseur central rojillo a eu le malheur de participer au but qui a commencé à décider du duel. Un guerrier mérinos a atteint la zone dangereuse et son tir a été dévié de manière décisive par l’un des García qui garde le but de Sergio Herrera.

L’autre, Unai, vient de faire sombrer les espoirs de ceux d’Arrasate commettre une pénalité claire pour arrêter le slalom de Januzaj. Le talentueux attaquant du Real a exécuté lui-même le maximum de pénalité pour se maintenir un jour de plus en tant que leader.