Résumé et objectifs d’Osasuna

01/03/2022

Le à 23:17 CET

Alba López

Vous avez peut-être trouvé votre ‘9’ Marcelino à Oihan Sancet, qui parle des merveilles de Lezama depuis son arrivée de la carrière d’Osasuna, mais qui a du mal à enfoncer la porte d’Athletic. A El Sadar, pourtant, il menaça pour la première fois de la jeter à terre curieusement devant l’équipe qui le transforma en homme dans les champs de Tajonar. Son triplé donne des ailes aux rojiblancos et il plonge les rouges dans une crise profonde qui dure dans le temps et commence à inquiéter.

AOS

ATH

Osasuna

Herrera; Nacho Vidal (Roberto Torres, 64′), David García, Unai García (Javi Martínez, 74′), Juan Cruz, Côté (Manu Sánchez, 82′); Torro, Moncayola; Rubén García (Oier, 74′); Kike García, Budimir (Kike Barja, 64′).

Sportif

Unai Simon ; De Marcos, Yeray, Íñigo, Balenziaga (Nolaskoain, 90′) ; Berenguer (Nico Williams, 75′), Dani García (Vesga, 75′), Vencedor, Muniain (Petxarroman, 89′) ; Sancet (Nico Serrano, 84′), Iñaki Williams.

Buts

1-0 M. 9 Kike García. 1-1 M. 15 Sancet. 1-2 M. 25 Sancet. 1-3 M. 67 Sancet.

Arbitre

Ortiz Arias (Comité de Madrid). TA : Côté (66′), Bittor (67′), Torró (76′), Herrera (78′) et Chimy Ávila (2A, 94′) / Yeray (66′).

Incidents

Le Sadar. 16 206 spectateurs.

Un en-tête de Kike Garcia Dans la ligne droite de départ de ceux qui font la course, il oblige les « lions » à ramer à contre-courant. Et le troupeau a répondu avec le même médicament après un croisement de la droite de Iñaki Williams qui a fini Sancet au réseau Urzaiz. Le contrôle antérieur orienté vers le dos de Berenguer avec lequel le jeu a commencé avait été une « épicerie fine ». Marcelino y a aussi de l’or. Athletic a culminé le retour à mi-chemin du premier acte dans une action similaire à celle du premier but, mais cette fois avec De Marcos dans le rôle de Williams et Sancet terminant premier avec l’intérieur du pied au lieu de la tête. Le garçon à la mode à Bilbao gère tous les records.

Après la pause, Osasuna a appelé à la réfutation. Jusqu’à ce que Sancet réapparaisse pour arrêter la musique en signant un triplé qui plonge dans la blessure des rojillos -ils ont 10 matchs sans victoire- et place l’Athletic en regardant l’Europe.