Résumé et objectifs d’Osasuna

04/03/2021

À 21:16 CEST

Jésus Burgos

Répartition des points à El Sadar, dans un match très disputé et même entre Osasuna et Getafe. Séparés en un point, avec le match nul et vierge, ils restent dans la même situation que lors du duel précédent. Une rencontre avec peu d’occasions et peu divertissante qui a eu un grand et unique protagoniste, le retour du Chimi Avila

OSA

AVOIR

Osasuna:

Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane Hernández, David García, Juan Cruz; Kike Barja (C. Ávila, 77 ‘), Oier (Brasanac, 56’), Lucas Torró, Rubén García (Adrián López, 77 ‘); Jonathan Calleri (Roberto Torres, 62 ‘) et Enric Gallego (Ante Budimir, 62’).

Getafe:

David Soria; Juan Iglesias, Djené, Soufiane Chakla (Etxeita, 86 ‘), Mathias Olivera; Mauro Arambarri, David Timor (Kubo, 81 ‘), Allan Nyom, Carles Aleñá (Abdulai, 85’), Marc Cucurella (Chema, 93 ‘); Jaime Mata.

Arbitre:

Gonzales Fuertes. TA: Oier (46 ‘), David García (68’); Soufiane Chakla (2 ‘) et Marc Cucurella (49’), Mata (93 ‘).

La rencontre a commencé très régulièrement et s’est disputée entre Osasuna et Getafe. Aucune possession contrôlée du ballon. De nombreuses interruptions dans le jeu, les coups de pied arrêtés se sont démarqués pendant presque tout le temps de jeu réglementaire, étant le seul moyen par lequel les deux équipes ont atteint l’objectif rival.

Après l’équateur du premier semestre, Mauro Arrambari eu la première approche du parti avec un certain danger. Il a reçu une belle passe et il a tiré, à distance moyenne, une balle qui a fini par aller dans un coin après la performance de Serious Herrera. Dans ce même coup de pied de coin, les azulones ont réclamé une éventuelle pénalité par main que l’arbitre n’a pas concédée. Jusqu’à la fin des quarante-cinq premières minutes, la rencontre a été un échange de coups où ni l’un ni l’autre n’a profité d’opportunités avec un réel danger. Trop de fautes, de virages, du physique comme protagoniste et peu de combinaison collective. Alors ils sont partis Osasuna et Getafe se reposer.

Dans la reprise, le duel a suivi le même scénario marqué lors de la première mi-temps. Peu d’arrivées pourraient être considérées comme une opportunité de marquer clairement. Oier a reçu un jaune, après une faute inexistante, qui l’obligerait à être remplacé avant la pression du visiteur et après lui, plusieurs mouvements sont venus du banc. Le plus important, le retour de Chimi Avila, après plusieurs mois d’épreuves avec des blessures. 435 jours avant, puisque – quinze mois plus tard – le 20 janvier, c’était son dernier match. Il a apprécié près de vingt minutes de jeu.

Les deux équipes ont continué d’essayer jusqu’à la fin. Il a terminé plus l’ensemble de José Bordalás, mais ni l’un ni l’autre n’a fait plus que son adversaire pour prendre les trois points. Dès votre entrée, Avant Budimir a eu l’occasion de mettre l’avantage rouge sur le tableau de bord, mais son tir l’a arrêté avec une grande solvabilité David Soria. Le temps réglementaire s’est donc terminé et le match nul et vierge a marqué la répartition des points entre Osasuna et Getafe.

Un match nul et vierge qui s’étend jusqu’à quatre matchs entre les deux équipes sans but. De plus, ceux de Jagoba Arrasate ils ajoutent 377 minutes sans marquer de but. Le dernier était de Kike Barja 27 février. Les deux équipes doivent continuer à travailler pour éviter de souffrir en fin de saison.