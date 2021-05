Résumé et objectifs d’Oviedo

09/05/2021 à 18:22 CEST

La bonne séquence de Sabadell a été brisée. L’équipe Arlequin a remporté deux victoires consécutives mais a succombé au Carlos Tartiere et leur objectif de permanence est compliqué avec seulement quatre jours d’avance. Un match qui s’est décidé en pratiquement une minute, juste avant la fin de la première partie. Oscar Rubio à égalité à 38 ans la cible d’Adri Ríos mais Nahuel il était chargé de neutraliser les alegrías arlequinadas avec une cible dans le 39 qui était déjà définitive. Trois points qui donnent de l’air à Oviedo et, accessoirement, le but moyen favorable dans le duel particulier entre les deux.

Vrai Oviedo

Femenias; Lucas, Grippo, Arribas, Mossa; Sangalli, Edgar, Jimmy, Borja Sánchez (Christian, 87 ‘); Nahuel (Borja Valle, 75 ‘) et Rodri (Obeng, 75’).

Sabadell

Mackay; Rubio, Sánchez, Juan Ibiza, Sierra (Víctor García, m. 63), Cornud (Aarón Rey, 79 ‘); Querol (Guruzeta, 63 ‘), Undabarrena, Boniquet; Stoichkov (Heber Pena, 71 ‘) et Hernández (Edgar Hernández, 79’).

Buts

1-0 M. 16 Rodrigo. 1-1 M. 38 Oscar Rubio. 2-1 M. Nahuel.

Arbitre

Ocón Arráiz (Riojan). TA: Edgar (52 ‘), Carlos Hernández (55’), Arribas (38 ‘) et Grippo (93’) / Guruzeta (81 ‘) et Juan Ibiza (86’)

Stade

Carlos Tartiere. Porte fermée.

L’équipe bleue a terminé le quart maintenant grâce à une aide de Jimmy de la droite et au tir précis dans la petite zone de Rodri Ríos, qui a devancé Ibiza pour battre avec un tir croisé pour Mackay à son retour au onze bleu.

Bien que le match n’ait pas été caractérisé par la présence dans les zones, avant d’atteindre la pause, Sabadell a réussi à égaliser le match grâce à un but spectaculaire de blond de l’avant, qui contrôlait avec sa gauche et frappait avec l’extérieur de sa botte droite pour battre avec une balle pompée à Féminines.

Sur le jeu suivant, sans que l’équipe visiteuse n’ait le temps de savourer le match nul, Oviedo a réussi à reprendre l’avantage au tableau après une mauvaise passe de Boniquet interceptée par Rodri dans la zone rivale.

Le tir de l’attaquant de Soriano, qui a défini avec un tir croisé contre Mackay, Il a été repoussé par le poteau, mais Nahuel est arrivé au deuxième rang pour tirer au but et le mettre 2-1 sur le tableau de bord.

Après le redémarrage, Oviedo est allé chercher le troisième et l’a évité à deux reprises Mackay: le premier après un superbe tir de Borja Sánchez du gauche et le second après une tête de Grippo que le gardien de but de Sabadell a repoussé magistralement.

Le match avait plus d’occasions pour les locaux que pour les visiteurs, cependant, dans les dernières minutes, Sabadell avait à nouveau la possibilité d’égaliser le match et de quitter le NMR Tartiere avec un point de plus sur leur casier. Il a été Féminines qui a gâché l’occasion dans la petite zone après l’un des rebelles choisis par Antonio Hidalgo, Guruzeta, a été imposé à Christian dans le saut et dirigez le ballon vers le haut, ajusté à la barre transversale.