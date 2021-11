Résumé et objectifs du Bayer Leverkusen

11/04/2021 à 22:57 CET

Joël Gadéa

Deuxième dure défaite d’affilée pour le Real Betis tombé (4-0) à Leverkusen contre le Bayer qui n’était pas aussi supérieur que le reflétait le tableau d’affichage.

Habitué à renoncer à l’initiative et même à souffrir, le Real Betis n’a pas été surpris lorsque le rythme de l’équipe allemande a démarré à des niveaux élevés. Quelque chose de très similaire à ce qui s’était passé à Villamarín. Cependant, le mordant d’attaque qu’il a gardé Fekir dans leurs bottes, c’était une arme que l’équipe verdiblanco a utilisée de manière excessive en première mi-temps.

La frayeur est venue avec une cible annulée pour Frimpong, hors-jeu, mais au bord de la mi-temps, le but local si suspecté est venu sous la forme d’une cruche d’eau froide. Il a été Diaby, qui a attrapé un ballon aérien dans la zone de Silva et lui a tiré dessus.

Toute l’équipe verte et blanche a continué à lui faire confiance dans les bottes du magicien français après la pause, avec le malheur que, après avoir demandé un penalty sur Borja Iglesias, il a concédé le deuxième. Un tir de face, encore une fois de Diaby, ce qui a fait dévier une défense.

Malgré cela, le Real Betis s’est amélioré, ce qui est allé plus loin et avait des options pour réduire les différences. Surtout, avec une gifle de Fekir à la barre transversale. Mais ce n’était pas le jour des Andalous.

Dans le manque de succès et de poudre à canon, la peinture de Pellegrini a stagné qui, avec plus de cœur que de tête, a essayé jusqu’à Wirtz avec une vente aux enchères de pot peu de temps après un compteur et Amiri, avec une porte vide, ils ont mis la touche finale à un match qui est devenu boueux. Une dure défaite, qui éloigne le Real Betis d’un leadership qui cède au profit de Leverkusen.