Résumé et objectifs du Betis

Les fans de Verdiblanca voulaient vraiment revoir leur équipe en Europe. Malgré la 60% de la capacité maximale autorisée dans le Benito Villamarin, tout au long de la rencontre a donné l’impression d’un stade plein. Bien sûr, dans la première demi-heure c’était plus pour les sifflets que pour les cris de joie.

Bétis

Bravo; Montoya, Edgar, Ruíz, Miranda (Moreno, 68′); Gardé (Carvalho (68′), Canales (Roberto, 81′); Joaquín (Ruibal, 53′), Fekir (Guido, 68′), Juanmi; Iglesias.

celtique

Cerf; Starfelt, Calvert-Vickers, Juranovic, Rolston ; Soro (McCarthy, 57′), Rogic, Turnbell ; Montgomery, Jota, Ajeti.

Buts

0-1 M.15 Ajeti. 0-2 M.27 Juranovic. 1-2 M.32 Miranda. 2-2 M.34 Juanmi. 3-2 M.50 Églises. 4-2 M.53 Juanmi. 4-3 M.87 Ralston.

Arbitre

Fran Jovic. TA : Gardé (20′), Fekir (33′), Ruibal (63′), Moreno (92′) / Soro (9′), Carter-Vickers (39′).

Incidents

Benito Villamarín (30 893 spectateurs).

UNE Bétis Avec de nombreux changements par rapport aux onze qui ont remporté la victoire à Grenade, il lui a fallu beaucoup de temps pour entrer dans le match, avec beaucoup de nerfs au début, et le celtique mettre la peur dans le corps de ceux de Pellegrini avec deux buts. Premier Ajeti, avec suspense pour une éventuelle main, puis Juranovic, après une sanction naïve commise par Claudio Bravo, ils ont laissé aux visiteurs la domination du jeu et un triomphe virtuel qui semblait confortable.

Mais Bétis et à Villamarin il leur en faut très peu pour s’allumer. Les habitants se sont calmés en défense et ont commencé à construire la victoire à partir de là. Après quelques occasions claires, bâton inclus de Miranda, en trois minutes les locaux ont renversé le jeu pour culminer une première partie de folie. Le même arrière gauche avec un mur de haute qualité dans la zone avec Fekir, et Juanmi à plaisir après l’aide d’Iglesias, ils ont mis les tableaux au tableau avant la pause.

Juste pour égaliser, le Bétis ça a pris trois minutes pour retourner le résultat. Dans un début de deuxième partie d’un niveau exceptionnel, les locaux se sont soumis au celtique, qui semblait ne pas avoir quitté les vestiaires, et a de nouveau marqué deux buts d’affilée qui ont laissé les Écossais sans réponse.

Premier Des églises, dans le petit espace pour finir l’un des Canaux, et puis encore Juanmi Avec un tir au coin de la rue sur un coup de pied de coin ils ont déchaîné la folie à Villamarín. Aux footballeurs de la celtique la scène les dépassait et ils ne savaient pas comment répondre à un Bétis Qu’il n’a pas trop pressé le reste de la réunion non plus et qu’il s’est consacré à faire passer le temps.

Quand il a semblé que le jeu était vu pour la peine, éteint et avec de nombreuses minutes au cours desquelles rien ne s’était passé, Ralston a profité d’une erreur vert et blanc pour marquer le troisième du celtique avec un coup de pied arrêté et mettre le point de suspense à la fin du match. Il n’y a pas de victoire facile pour lui Bétis, qui est habituée à son penchant pour ne pas vivre tranquillement. L’ensemble des Pellegrini dans les dernières minutes et a réussi à égaliser une victoire importante pour commencer le Ligue Europa.