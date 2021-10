Résumé et objectifs du Betis

21/10/2021 à 21:23 CEST

Joël Gadéa

Tout reste le même dans le groupe du Real Betis après le match nul remporté par Leverkusen à Villamarín. Le tirage au sort des Allemands juste après l’ouverture de la canette d’Iglesias, maintient les leaders de l’aspirine, à la différence de buts.

PARI

LEV

Le vrai Betis

Bravo; Montoya, Pezzella, Édgar, Miranda (Moreno, 45′) ; Guido Rodriguez, Carvalho ; Joaquín (Láinez, 45′), Fekir (Canales, 64′), Ruibal (Juanmi, 71′); Borja Iglesias (Willian José, 85′).

Bayer Leverkusen

Hradecky ; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié (Bakker, 76′) ; Andrich, Demirbay ; Bellarabi (Paulinho, 76′), Adli (Wirtz, 69′), Diaby (Palacios, 90′) ; Alario (Schick, 69′).

Buts

1-0 M. 75 Borja Iglesias. 1-1 M. 82 Andrich.

Arbitre

Bartosz Frankowski (Pologne). TA : Miranda (10′), Pezzella (70′), Moreno (79′) / Alario (49′), Tapsoba (62′), Hincapié (71′) et Diaby (87′).

Stade

Benito Villamarin. 50 000 téléspectateurs.

La vitesse diabolique de Moussa Diaby a amené l’arrière vert et blanc tête baissée dans la première section de l’accident. L’ailier des Allemands, sur l’aile gauche, débordait fréquemment et créait les meilleures occasions dans les premières minutes, où Leverkusen était supérieur au Real Betis.

Peu à peu, l’équipe dirigée par Pellegrini a commencé à chanter et, grâce à l’écart que Fekir a trouvé entre la défense et le centre du terrain rival, il a mis en garde Hradecky. Image de balise Borja IglesiasAussi, avec sa mobilité, il a créé des problèmes pour la défense allemande et, dans ses bottes, il a eu le plus clair pour les Andalous. Au total, les héliopolitains étaient meilleurs que l’aspirine, mais ils n’ont pas réussi à faire bouger le score avant l’entracte.

Cela a coûté de marquer

Après la pause, l’affrontement s’est poursuivi dans le même sens, mais avec une version améliorée de Leverkusen. Bien que les verdiblancos aient dominé, les visiteurs sont venus à un certain danger au compteur et ont mis Bravo en difficulté, surtout depuis l’entrée de Schick et Wirtz.

Cependant, l’apparition de Canaux a redonné une énergie nouvelle au Betis, qui s’est retrouvé avec une pénalité maximale en faveur après une pénalité incompréhensible de Frimpong à la main, après une faute latérale. n’a pas hésité Image de balise Borja Iglesias, qui l’a jeté au milieu pour battre Hradecky et faire exploser le temple bétique.

L’équipe allemande a réagi soudainement, qui en l’espace de deux minutes, a vu un but refusé pour hors-jeu et, immédiatement après, Andrich surpris le but chilien avec un tir qui Carvalho il a dévié avant d’atteindre le but. Tout était comme avant, mais avec un objectif pour chacun. Dans les dernières minutes, en raison de l’inertie de la cible, le Bayer a fait mieux que le Betis, qui n’a pas pu s’étirer même avec l’entrée de Willian José.

À tel point que, Bravo, avec un pied incommensurable, a sauvé l’équipe verdibalnco de la défaite, ce qui était mieux en général, mais n’a pas fermé le match quand ils avaient le score en faveur.

Ainsi les choses, les Sévillans sont toujours à égalité avec celles de l’aspirine, mais en second lieu par la différence générale de buts. Dans deux semaines, il la combattra à la Bay Arena de Leverkusen.