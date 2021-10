Résumé et objectifs du Betis

24/10/2021 à 20h26 CEST

Cristina Moreno

Deux équipes marquantes ont été mesurées sur le terrain, ayant marqué lors de toutes leurs rencontres précédentes, et les statistiques n’ont pas manqué. Jusqu’à cinq buts ont été marqués à Benito Villamarín, avec la victoire des locaux pour le plus grand plaisir des supporters, qui ont également vécu un match vibrant. Le Betis, hormis le revers contre Villarreal, maintient ainsi sa bonne série de résultats.

PARI

RVA

Bétis

Bravo; Bellerín, Bartra, Édgar, lex Moreno ; Guido Rodríguez, Canales (William Carvalho, 79 ‘); Rodri (Gardé, 70′), Fekir, Juanmi (Lainez, 70′) ; et Willian José (Borja Iglesias, 87’).

Rayon Vallecano

Dimitrievski ; Balliú, Maras (Pozo, 87 ‘), Catena, Fran García; Mario (Isi Palazón, 46′), Pathé Ciss (Comesaña, 46′), Unai López, Álvaro; Nteka (79′) et Trejo (Falcao, 70’).

Buts

1-0 M.22 Alex Moreno. 2-0 M. 24 Juanmi. 2-1 M. 46 Ntéka. 2-2 M. 65 lvaro García. 3-2 M.74 William José, sur penalty.

Arbitre

De Burgos Bengoetxea (basque). TA : lvaro (31′). Trejo (60′)

Stade

Benito Villamarin. 45 362 spectateurs.

Avec sa jambe droite, sa moins bonne, devant son ancienne équipe, Alex Moreno ouvert le compte du parti. Tir puissant, inaccessible pour le but rayista. Premier but de Moreno en compétition officielle avec le maillot du Betis.

Et sans avoir le temps de cligner des yeux, les Hélipolitains adultes en ont profité pour surprendre et prendre la seconde. l’a combattue Juanmi à l’orée de la surface, il a peut-être aidé son bras comme le prétendaient les Madrilènes, mais le but est allé jusqu’au tableau d’affichage. Bien sûr, après examen par le VAR.

Le coup d’État a frôlé la mi-temps, avec un objectif de Ntéka, après une série de malheurs catastrophiques comme dans le titre du film. Il s’est trompé Edgar dans la moelle épinière, Trejo a volé pour Balliu qui s’est précipité et a donné un coup de pied dans le but, se heurtant à un défenseur. Le rebond a été chassé par les Betis qui ne se sont pas compris dans le dégagement et Trejo, plus rapide que quiconque, a pris le ballon et a cédé à Ntéka qui n’a pas pardonné.

La cible semblait avoir étourdi les Andalous au début de la seconde mi-temps mais au fil des minutes et du soutien des supporters qui ont peu à peu emballé Villamarín, ils reprenaient le commandement et se rapprochaient du but de Dimitrievski.

Peu de travail pour Claudio Bravo de l’autre côté, mais le Rayo avait besoin de moins pour égaliser le score. Efficacité maximale des Madrilènes qui avec peu d’arrivées Circulation au premier contact, passent de Trejo à Allvaro García et celui-ci pour l’intérieur, avec un coup entre les jambes de Bravo. La paroisse baétique s’est tue, bien que selon la dynamique, il y avait encore beaucoup à voir.

De nouveau, Alex Moreno a été érigé à nouveau en tant que protagoniste forçant une pénalité contre Balliu. Guillaume-Joseph Il n’a pas manqué de onze mètres pour remettre le Betis en tête.

L’intensité n’a pas baissé dans les dernières minutes et avec Falcao Sur le terrain, Rayo avait plus d’occasions d’égaliser mais les Verdiblancos ont pu résister à l’attaque. Ils sont pratiquement quatrièmes du classement, derrière l’éternel rival Séville.