Résumé et objectifs du Betis

12/12/2021

Le à 21:03 CET

Alex Carazo

le Bétis en a battu un Société réelle méconnaissable pendant pratiquement toute la rencontre. Châtain à deux reprises, Juanmi Oui Fekir ils étaient les buteurs de l’équipe verdiblanco dans un après-midi de rêve dans le fief bétique. La deuxième partie à encadrer a permis à ceux de Pellegrini passer sur le Real, qui a payé l’effort de la Ligue Europa.

PARI

RSO

Bétis

Silva ; Bellerín, Bartra, Ruiz, Moreno (Miranda, 83′); Guido (Paul, 83′), Guardado (Carvalho, 66′) ; Canales, Fekir (Tello, 83′), Juanmi (Rodri, 87′) ; Willian José.

Société réelle

Remiro; Zaldua (Gorosabel, 62′), Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, Zubeldia (Turrientes, 74′) ; Portu (Januzaj, 62′), Oyarzábal, Barrenetxea (Navarro, 74′); Isak (Sorloth, 74′).

Buts

1-0 M.14 Moreno. 2-0 M.57 Juanmi. 3-0 M.66 Fekir. 4-0 M.80 Moreno.

Arbitre

Sanchez Martínez. TA : Guido (36′), Moreno (56′), Fekir (62′) / Zubeldia (59′).

Incidents

Benito Villamarín (52 158 spectateurs).

Absolument plein à Villamarín assister à un match entre deux des meilleures équipes de LaLiga cette saison. Il n’y avait plus de billets à vendre. Poussé par 60 000 âmes, le Bétis la réunion a commencé avec beaucoup plus de présence dans le domaine rival. Il a été difficile pour le Real de s’installer sur le terrain et une belle preuve de la confusion dans le premier quart d’heure a été le premier but des locaux.

Inexplicablement Remiro est allé très loin du but pour essayer de couper un long ballon vers Willian José. Avec Le normand Au dessus du Brésilien, le départ du gardien du Real n’avait aucun sens. L’attaquant l’a tenu et l’a abandonné pour l’arrivée de Alex Moreno, qu’avec tout le but pour lui il a avancé aux béticos.

Le domaine est resté local, mais peu à peu ceux de Shérif Imanol ils fréquentaient la parcelle du Bétis par de longues possessions. Pour votre Il a joué à trois reprises très clairement mais n’a pas réussi à faire match nul et là s’est terminée les options d’égalisation du « txuriurdin ». Ce furent les meilleures minutes du Real. Les uniques.

Le passage dans les vestiaires s’est très bien passé Bétis. L’état de forme de l’ensemble des Pellegrini est spectaculaire, mais celui de Juanmi confine à l’excellence. Dix buts ont déjà été ajoutés par l’ancien joueur, justement, de la Real Sociedad. La fameuse ‘Loi de l’ex’ s’est à nouveau accomplie. La tête inattaquable de l’attaquant pour hisser la seconde au tableau d’affichage et faire disparaître complètement les visiteurs.

À partir de là, affichage offensant de Bétis. Canaux Oui Fekir ils ont dominé le match à leur guise et les buts ont coulé le Real, qui a payé cher l’effort de la semaine face au PSV. Précisément le Français est l’auteur du troisième avec un tir qui était pratiquement une passe au filet. Lorsque Fekir s’amuser en jouant est une bénédiction pour l’équipe de verdiblanco.

Avec une Réel Complètement hors jeu, la « petite main » a failli tomber dans un Villamarín complètement exalté par le football de son équipe. Châtain, déchaîné et avec confiance à travers le toit, il a continuellement frappé le dos de la défense basque et dans l’une de ces courses est venu son doublé et le quatrième pour ceux de Pellegrini. Premier doublé de sa carrière professionnelle pour Sant Sadurní d’Anoia.

Quatrième victoire consécutive pour le Betis qui le maintient à la troisième place du classement. Premier tour de rêve pour le Betis, qui clôturent 2021 de manière imbattable. La Réel, de continuer à ramer pour occuper les positions de Champions. Il reste beaucoup de championnat.