Résumé et objectifs du Betis

21/04/2021

À 22:11 CEST

Alba Lopez

Le Betis est toujours inscrit à la cravate, qui aujourd’hui à Villamarín contre l’Athletic a enchaîné son quatrième égalisé en LaLiga et donne un un pas en arrière dans leurs aspirations européennes. Il ne connaît cependant pas complètement tort cette fois le point à l’équipe de Pellegrini, contraint de jouer plus de 80 minutes avec un joueur de moins que son rival à cause du début expulsion de Fekir. Sur les points, l’Athletic était meilleur. Mais une fois de plus, il a payé pour son manque de poudre à canon à l’étage. La chance a également tourné le dos aux rojiblancos dans un tiré à la barre transversale par Sancet à la 92e minute cela pourrait signifier la victoire. Il semble qu’un homme borgne les ait regardés.

PARI

ATH

Betis

Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Miranda; Guido, Canales (Paul, 87 ‘); Ruibal (gardé, 78 ‘), Fekir, Tello (Lainez, 66’); Borja Iglesias (Loren, 65 ‘).

Sportif

Unai Simon; De Marcos, Núñez, Balenziaga, Lekue; Berenguer (Williams, 82 ‘), Vencedor, Vesga (Unai López, 62’), Morcillo (Ibai, 68 ‘); Villalibre, Sancet (Raúl García, 63 ‘).

Arbitre

Medié Jiménez (catalan). TA: Guido (56 ‘), Guardado (82’) et Bravo (90 ‘) / De Marcos (43’) et Núñez (95 ‘). TR: Fekir (11 ‘).

Incidents

Benito Villamarín. Derrière des portes closes.

La énorme quantité de changements que Marcelino a introduits à onze ans en ce qui concerne la finale de la Coupe contre le Barça Cela ne l’a pas empêché de voir même l’Athletic reconnaissable dans son style à Villamarín. Les hommes aiment Morcillo ou Sancet Ils sont sortis pour manger le terrain et l’équipe basque a remercié l’intensité pour cette intensité, qui est arrivée à Heliópolis dans une boîte entre les blessures et les footballeurs décédés en raison de la frénésie de minutes survenues ces deux dernières semaines.

Une entrée très dure de Fekir sur Vencedor a toutefois dynamité le match à dix minutes. Le milieu de terrain français a cloué les crampons dans le tibia du «lion» et après avoir consulté le VAR Medié Jiménez n’a pas hésité à lui montrer le carton rouge. En infériorité numérique, le Betis a souffert, ce qui a présenté la nouvelle de Église Bartra et Borjas. L’équipe de Pellegrini a peur comme presque toujours avec des coups de pied arrêtés – ils ont marqué 7 buts en coin cette saison – mais un peu plus. Le désir que l’Athletic lui a donné n’a pas non plus été traduit sur le tableau de bord en première mi-temps. Il a généré des chances en arrivant bien des côtés, mais dans l’embouchure du but, il continue de manquer un Aduriz de ceux d’une vie. Sancet a réussi à dépasser les rojiblancos au bord de la pause, mais sa tête douce a fini par apprivoiser les mains de Bravo.

Après les vacances, la vierge est venue voir Athletic lorsque le juge de touche a annulé Mandi pour un millimètre de hors-jeu. Peu de temps après, Marcelino a déplacé son banc, entrant deux poids lourds comme Unai López et Raúl García. La réponse de Pellegrini a été de mettre Lainez et Loren. De ce processus, Athletic est sorti plus fort, qui a effleuré le but dans une chaussure de l’avant de l’Unai nouvellement entré qui a forcé Bravo pour montrer. Le gardien chilien a dû se multiplier dans la dernière ligne droite. Et c’était magnifique. Sans lui, les trois points auraient volé pour Bilbao. Le coup de Sancet à la barre transversale en 92 était le chant du cygne.