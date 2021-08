Résumé et objectifs du Cadix-Atlético del Trofeo Carranza

08/04/2021 à 22:38 CEST

C’était aux tirs au but mais cela méritait d’être dans les 90 minutes réglementaires. L’Atlético était épais, gris et Cadix, avec un peu plus de poudre à canon, aurait gagné le match. Il a égalé à cinq minutes de la fin et a remporté son trophée en s’imposant aux tirs au but.

Cadix

David Gil ; Haroyan, Akapo, Fali, Arzamendia; José Mari, Álex Fernández, Tomás Alarcón ; Salvi, ‘Choco’ Lozano et Negredo. Jens Jonsson, Perea, Chapela, Mesa, Carcelén ont également joué.

Sportif

Oblak, Carrasco, Vrsaljko, Nehuén, Giménez, Saúl, De Paul, Kondogbia, Lemar, Giuliano et Borja Garcés. Camus, Alberto, Serrano, Montero, Arias, Sánchez ont également joué.

Buts

0-1 M.41 Carrasco; 1-1 M.85 Pérée.

Arbitre

Munuera Montero (andalou). TA : Montero (58′).

Incidents

Stade Ramón de Carranza

Cadix a dominé la première demi-heure mais a manqué de but, de but. De bonnes actions offensives n’étaient pas accompagnées d’une bonne prise de décision lors de la dernière passe ou du dernier tir. Oblak a refusé le but après 20 minutes et Negredo a pardonné un tir qui, avec le début de la saison, l’enverra sûrement à l’intérieur.

Mais c’est ce qu’a l’Atlético. Également en pré-saison. Le premier qu’il a eu dans toute la première mi-temps, il l’a mis. Giuliano a fait le sale boulot, il s’est battu, il a pris le cuir et Carrasco a mis la classe. Il a feint, a fait une pause et a tiré au but pour mettre un 0-1 quelque peu injuste. Encore plus vu les premières minutes de la seconde moitié de la Cadix.

Oblak y réapparut pour sauver les meubles de chez Simeone. Il a pris Alberto Perea 1-1 et Cadix a continué à désespérer face au but. Pour tout cela, Cholo a sorti un De Paul du terrain, qui n’était toujours pas à sa place. Avec de nombreuses minutes devant lui pour se mettre à l’écoute et mieux comprendre avec ses collègues.

L’Atlético ne s’est pas réveillé sur la base d’avertissements et à la fin, Cadix a eu ce qu’il méritait. Perea a marqué un vrai but avec la diagonale à la recherche du coup droit avec sa main droite et le tir bas et dur, touchant presque le bâton, a traversé la forêt de jambes et battre un Oblak qui n’a pas pu tout sortir. Il restait cinq minutes.

Carranza a décidé lors des tirs au but et Cadix a réussi. Aucun n’a échoué et l’Atlético deux. Le trophée Carranza est resté à la maison.