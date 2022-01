Résumé et objectifs du Cameroun

09/01/2022 à 19:19 CET

Le Cameroun a ouvert ‘sa’ Coupe d’Afrique des Nations avec une victoire contre le Burkina Faso (2-1) grâce à deux tirs au but transformés par son capitaine, Vincent Aboubakar, pour tracer la cible initiale de Gustavo Sangaré.

La trente-troisième édition de la CAN a débuté sans surprise, même si par moments, pendant un quart d’heure, elle a survolé le stade Paul Biya à Olembe, à Yaoundé, ce qui positionne l’équipe qui dirige Toni Conceiçao vers les huitièmes de finale.

Même si Sangaré, après un mauvais départ du but de l’Ajax André Onana, a donné l’avantage au Burkina Faso à la 24e minute, l’arbitre algérien Ghorbal de Mustapha Il a noté deux pénalités avant la pause qui ont conduit aux « lions indomptables ».

Bertrand Traoré, qui la veille avait durement critiqué l’organisation pour le processus de contrôles du coronavirus qui leur avait fait perdre une bonne partie de l’équipe de départ, a vivement protesté contre les deux actions. Dans le premier, c’est lui-même qui avait besoin de Zambo Anguissa et dans la seconde, déjà dans le prolongement de la première mi-temps, c’était Issofou Dayo celui qui a frappé Michel Ngadeu pour comprendre la collégiale.

Aboubakar, actuellement à Al Nasr Saudi et ancien attaquant de Porto, n’a pas raté les deux tirs au but pour jouer dans la rentrée. En deuxième mi-temps, il a marqué un troisième but, mais l’arbitre l’a annulé après avoir passé l’action à travers le VAR.