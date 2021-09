Résumé et objectifs du Celta

17/09/2021

Le à 23:18 CEST

Cristina Moreno

Avec des buts de ‘Choco‘ Luxuriant et le ‘Pacha‘ Espino et réduire les eaux en seconde période, Cadix a signé la première victoire de la saison. A Balaídos, devant un Celta dans le besoin où toutes les alarmes se mettent à sonner. Triomphe qui a permis aux Andalous de prendre leurs distances avec la descente et de compenser la douloureuse défaite de la veille face à la Real Sociedad.

CEL

GOUJAT

celtique

Dituro; Hugo Mallo, Murillo, Fontán (Méndez 46′), Galán; Solari (Beltran 66′), Tapia, Cervi (Galhardo 46′), Denis Suárez (Nolito 46′); Aspas et Santi Mina.

Cadix

Ledesma ; Iza, Haroyan, Chust, Fali (Jonsson 72′), Espino ; Salvi (Negredo 83′), Alarcón, Bastida (Fernández 72′), Lozano (Arzamendia 56′); et Sobrino (Osmajic 72′).

Buts

0-1 M.38 Lozano, 0-2 M.43 Espino, 1-2 M.64 Santi Mina.

Arbitre

Diaz de Mera. TA : Galhardo (48′), Tapia (74′) et Méndez (89′) / Sobrino (46′), Haroyan (52′) et Alarcón (61′).

Stade

Match correspondant à la cinquième journée de LaLiga Santander, disputé au stade Balaídos de Vigo avec 6754 spectateurs.

Ce n’est que dans la dernière ligne droite de la première mi-temps que le jeu a été encouragé. Cadix savait que leur arme allait être le coup de pied arrêté et c’était évident dans le jeu du premier but. Alarcón a servi une faute longue et quelque peu talonnée, a priori pas trop dangereuse, mais l’angle qu’il a donné au ballon a fini par s’empoisonner et tomber sur la tête d’un Choco Lozano qui a peigné sous un angle impossible pour le but céleste.

Coup d’effet dont Cadix a profité pour étendre l’avantage. Peu de temps après, encore une fois avec le Hondurien comme protagoniste lorsqu’il a tenté de partir en volant une balle. Écrasant Fontan il a abattu dans la zone à ‘Choco‘causant la peine. Salvi raté de sept mètres mais un attentif Pacha Espino a profité du rebond pour hisser le second au tableau d’affichage.

Il a avancé les rangs de l’ensemble des Coudet dans la seconde moitié, attaquant avec jusqu’à cinq troupes, arrivant avec un grand danger et ainsi, pas à pas, il a vaincu la défense Cadista. Le jeu travaillé de Celta. Ledesma a pris son poing pour arrêter la première envestida, une tête d’Aspas, mais dans la seconde, Santi Mina n’a pas manqué avec un pied gauche de l’extérieur de la surface.

Fixés sur l’objectif, les célestes n’ont pas relâché le rythme, arrivant maintes et maintes fois aux domaines de Ledesma. Cervera avait besoin d’arrêter ce siège et a opté pour un triple changement qui calmerait les eaux. L’un d’eux Fali qui a pris un coup de sifflet intense des fans de Vigo.

Le petit coup de poing dont ont fait preuve les Vigolais en début de championnat s’est dilué dans ce match, avec un Santi Mina prêt à finir tout ce qui lui arrivait et avec Nolito et Lames lancé en attaque. Le Galicien lui-même et Murillo avaient l’égalité dans leurs bottes dans une longueur supplémentaire, mais Cadix a su résister et égaliser le score.