Résumé et objectifs du Celta

17/10/2021

Le à 18:39 CEST

Victoire importante et subie de la Séville au Balles qui lui a permis de renouer avec la victoire à l’extérieur de Sánchez Pizjuán. L’ensemble des Julen lopetegui Il a de nouveau accusé les problèmes de football et de jeu qui ont traîné en ce début de saison, mais un but de Rafa mir dans la seconde moitié, il lui a donné les trois points.

CEL

SEV

celtique

Dituro ; Mallo, Aidoo, Murillo, Galán ; Beltrán (Galhardo, 81′); Brais, Suárez, Nolito (Cervi, 73′); Le mien, Aspas.

Séville

Lier; Navas, Gudelj, Rekik, Augustinsson ; Fernando, Jordán (Rodríguez, 73′), Rakitic (Suso, 53′); Torres (Delaney, 53′), Mir (Lamela, 66′), Ocampos (Acuña, 73′).

Arbitre

De Burgos Bengoetxea. TA : Brais (2′), Aspas (88′) / Rakitic (11′), Navas (38′), Jordán (62′).

Incidents

Stade Balaídos (15 000 spectateurs).

Cela coûte le Séville faire avancer les jeux. Bien qu’ils n’aient perdu qu’un match et ajouté cinq victoires au cours des huit matchs qu’ils ont disputés, les Andalous ne retrouvent pas le grand football qu’ils ont joué la saison dernière et la visite au Celta n’a pas fait exception.

Les Séville Il a su saisir la possession de celtique en première mi-temps, mais n’a pas trouvé le moyen de générer un sérieux danger sur le but de Dur. Première partie sans grandes occasions et une rencontre très dense. Les deux équipes se sont améliorées en seconde période, toutes deux avec l’intention claire de ne pas se contenter d’un match nul.

Et puis le hit de Séville est apparu. Suso, vient d’entrer sur le terrain de jeu, avec sa conduite brevetée de l’extérieur vers l’intérieur, il a tiré de l’avant, il y a eu deux rebonds, et le ballon a fini par tomber dans les bottes de Rafa mir de sorte que le forward défini avant la sortie de Dur. But de l’avant-centre pur, qui a servi à remporter la victoire.

De là, le Séville de Lopetegui plus conservateur que nous l’avons vu tant de fois. Coudet a lancé l’équipe avec des changements offensifs, mais ils n’ont joué qu’avec une chance claire avec un tir de Exploiter au bâton.