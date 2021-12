Résumé et objectifs du Celta

12/05/2021

Le à 23:28 CET

Alba López

Parmi beaucoup d’autres choses, Vigo est connue pour son éclairage de Noël fantaisiste, que le maire Abel Caballero a été chargé de promouvoir jusqu’à épuisement. Maxi Gómez le sait bien, qui y a joué entre 2017 et 2019, et s’est chargé de l’éteindre avec un petit bonbon qui a certifié le retour du che et met un Valence sur orbite qui regarde à nouveau l’Europe et qui a déjà enchaîné cinq matchs sans perdre (trois nuls et deux victoires).

CEL

VAL

celtique

Dur; Kevin, Aidoo, Araujo, Galán ; Beltrán (Nolito, 58′) ; Brais, Denis Suárez, Cervi (Solari, 58′) ; Santi Mina, Iago Aspas (Tapia, 15 ans).

Valence

Cillessen ; Piccini (Lato, 73′), Alderete, Guillamón, Gayà; Carlos Soler, Wass, Koba (Racic, 51′), Hugo Duro (Musah, 84′) ; Hélder Costa (Guedes, 83′), Maxi Gómez (Marcos André, 83′).

Buts

1-0 M. 10 Iago Aspas. 1-1 M. 18 Hugo Duro. 1-2 M. 52 Maxi Gómez.

Arbitre

De Burgos Bengoetxea (Comité Basque). TA : Beltrán (9′), Iago Aspas (12′) et Nolito (95′) / Maxi Gómez (37′) et Gayà (51′).

Incidents

Balaidos. 11 361 spectateurs.

Le Celtic, qui perd Lames En raison d’une blessure, il regarde à nouveau les fantômes de la descendance. Jouer à la maison reste un vrai casse-tête. Et les lumières ne sont pas une excuse.

Gonçalo Guedes était le grand sacrifié dans le onze de Bordalás à Balaídos. L’entraîneur d’Alicante a fait confiance à l’ancienne loi et a opté pour Maxi pour affronter le Celta. A Valence, les choses ne vont pas bien pour lui (il n’ajoute que 4 buts en 2021), mais l’entraîneur a dû penser que l’attaquant repartirait hypermotivé dans ce qui était sa maison. Il avait tout à fait raison.

Balaídos, cependant, continue d’être le «territoire d’Aspas» et cela a encore été démontré par le Galicien devant son équipe au tableau d’affichage à dix minutes après une défaite d’enfant par Alderete à la sortie du ballon. A l’intérieur de la surface, Aspas a fait ce qu’il voulait de sa paire : vélo, feinte et orteil pour finir d’envoyer le ballon au filet.

C’était une bonne nouvelle pour le Celta après un départ écrasant. Jusqu’à ce que dans la célébration à la fois des siens Aspas, qui a forcé son cinquième jaune avec méchanceté, a mis sa main sur sa cuisse et a dû immédiatement après quitter sa place pour Tapia sur le terrain en raison de problèmes musculaires. Le Péruvien avait été relégué au remplacement lors des derniers matchs en raison de ses performances irrégulières et devait plus tard être l’un des coupables du match nul valencien. Dituro voulait jouer Ter Stegen à l’intérieur de la surface et a donné le but à Hugo Duro avec la passivité du milieu de terrain. De là, le parti a abaissé les révolutions.

Après la pause, Celta a de nouveau appuyé sur l’accélérateur, avec un grand Denis Suarez cela a créé beaucoup de danger dans les transitions. A chaque fois qu’ils volaient le ballon, les célestes sortaient comme une moto. Bordalás l’a détecté et a amené Racic par Koba. Et cela a fonctionné, car Valence a réussi à renverser la vapeur avec un peu de Maxi Gomez, qui s’est excusé après avoir marqué, après un braquage fantastique de Gayà, qui est toujours là quand on a besoin de lui.

La réponse de Coudet fut d’y mettre Nolito et Solari. Le Celta s’est amélioré, mais pas assez pour finir par se rendre au astuces du livret de Bordalás. Lorsque leurs équipes prennent de l’avance, il est difficile de les maîtriser. C’est arrivé une fois de plus.