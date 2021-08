Résumé et objectifs du Celta

15/08/2021

Le à 20:09 CEST

L’Atlético de Madrid, détenteur du trophée de la ligue la saison dernière, a commencé la nouvelle année de football du bon pied en battant le Celta del Chacho Coudet 1-2 à Balaídos. Cependant, la chose pourrait prendre la couleur d’une fourmi s’il n’y avait pas eu l’intervention du buteur Ángel Correa, qui a inscrit un doublé.

CEL

AU M

Celta Vigo

Dituro ; Hugo Mallo, Araújo, Fontán, Galán (Baeza, 89′); Tapia (Solari, 75′) ; Brais Méndez (Beltrán, 75′), Denis Suárez, Nolito (Cervi, 62′) ; Aspas, Santi Mina.

Athlète de Madrid

Oblak ; Carrasco (Vrsaljko, 90′), Savic, Giménez, Hermoso, Saúl; Kondogbia, Koke (Trippier, 66′), Lemar (De Paul, 66′) ; Llorente (Lodi, 82′), Correa (Suárez, 66′).

Buts

0-1 M. 23 Sangle. 1-1 M. 59 Aspas. Sangle 1-2 M.64.

Arbitre

Munuera Montero (andalou). AT : Denis Suárez (77′), Solari (88′), Fontán (90′), Aspas (90′) / Lemar (11′), Llorente (57′), Kondogbia (61′), Carrasco (90′) , Giménez (90′). TR : Hugo Mallo (90′) / Hermoso (90′).

Incidents

Jour 1. Balaidos. 7 306 spectateurs.

El Cholo a accompli ce qu’il avait glissé en pré-saison : Saúl sur le couloir gauche et Correa comme référence offensive en l’absence de Luis Suárez, qui attendait sur le banc. Rodrigo de Paul a fait de même, laissant sa place au milieu de terrain à Kondogbia. Et la formule a réussi dans la première partie : un but de Correa depuis l’extérieur de la surface leur a donné l’avantage à la mi-temps.

Pour la seconde mi-temps, l’équipe matelas est sortie sur le même élan. Tout semblait contrôlé. Mais si quelque chose a caractérisé le champion la saison dernière, c’est sa capacité à se compliquer. A 57′, Llorente l’a montré : sa main dans la surface a donné au Celta un penalty VAR. Iago Aspas n’a pas échoué attacher.

Mais ceinture il était trop branché pour permettre la débâcle à Balaídos. L’Argentin a reçu une grande aide de Saúl et, après avoir contrôlé avec sa main droite, Il a franchi l’enchère à Dituro pour remettre les Atléticos en place.

Le Celta en aurait encore un avec Aspas, mais inexplicablement, ils n’ont pas réussi à vider le but et les hommes de Simeone prennent les trois premiers points à Madrid, non sans avoir d’abord eu le bordel en fin de partie : tangana et expulsions d’Hugo Mallo et Mario Hermoso.