Résumé et objectifs du Championnat d’Europe Turquie-Pays de Galles

16/06/2021 à 20:08 CEST

Arnau montserrat

Le gallois, le golf… et encore le gallois. Bale est de retour. La version galloise contre la Turquie était proche de la perfection. Il a tiré la charrette. Il n’a pas marqué mais il ne l’a pas raté pour être, de loin, le meilleur du match. Peut-être l’une de ses meilleures performances ces dernières années. Et qui a raté un penalty. Il a donné deux buts avec deux actions à la portée de quelques-uns. Bale met le Pays de Galles à pied et demi en huitièmes de finale.

TUR

FILLE

dinde

Çakir ; Çelik, Ayhan, Söyüncü, Meras (Müldür 73 ‘); Yokuslu (Démiral 46′) ; Ünder, Tufan (Yazici 46′), Çalhanoglu, Karaman (Dervisoglu 75’) ; Yilmaz.

gallois

Salle; Roberts, Mepham, Rodon, Davies ; Allen (Ampadu 73′) ; James, Morrell, Ramsey (Wilson 85′), Bale ; Moore.

Buts

0-1 M.42 Ramsey ; 0-2 M.90 + 5 Balle.

Arbitre

Soares Dias (Portugal). TA : Yilmaz (90′), Çalhanoglu (90′) / Mepham (90′), Davies (90′).

Incidents

Stade olympique de Bakou

Bakou a vécu une première mi-temps intense et électrique, du genre à vous faire transpirer du canapé. Ramsey et Bale ont pris les galons qu’ils ne pouvaient pas contre la Suisse et ont jeté l’équipe sur le dos. Des allées et venues mais les meilleures occasions étaient monopolisées par les Gallois. Aaron, après un beau jeu individuel de Gareth, a gâché une première action dans la surface. Le pied de Çakir a évité le premier.

Yilmaz répliquait au bout de quelques instants mais l’attaquant lillois était trop seul dans la production offensive. La Turquie était trop molle dans l’air et Moore et Bale gagnaient de la tête au cœur de la surface. Les dragons ont réclamé une pénalité pour les mains pMais les précédents de ce Championnat d’Europe montrent clairement que cela doit être quelque chose de scandaleux pour être sifflé.

Ramsey a eu une deuxième tentative qu’il a envoyée au-dessus de la barre transversale seul devant le but. J’ai pensé que j’étais hors-jeu et j’ai tiré pour tirer. Il s’est retrouvé à genoux en se lamentant après avoir vu que l’assistant n’avait pas hissé le drapeau. La troisième fois, c’était le charme. Une ‘épicerie fine’ en forme de passe de Bale Le joueur de la « Juve » ne l’a pas perdu, cette fois il a vu le but. Venir se reposer. Coup moral.

Les Turcs sont sortis avec un autre visage de la fête et ont serré les dragons. Yilmaz a échoué le gonflable avec un tir du petit qui a désespéré les fans dans les tribunes à Bakou. Mais quand le Pays de Galles passait le pire moment, Bale est apparu. Pour le meilleur et pour le pire. Cela a causé une pénalité qui a envoyé dans les limbes. Immédiatement après, il a volé le portefeuille du gardien turc mais le rebond n’est pas entré de quelques millimètres. Le joueur madrilène n’en revenait pas.

La Turquie était à nouveau en vie et a continué à pousser à la recherche d’un match nul qui n’est jamais venu. Peut-être qu’ils le méritaient, mais Ward l’évitait activement et passivement. Le tangana final entre Yilmaz et Davies s’est terminé sur les chances turques de gagner. Cela et une nouvelle action pour encadrer Bale qui a donné le but sur une plaque à Roberts. Bale est de retour.