Résumé et objectifs du CSKA Sofia

09/12/2021 à 20:44 CET

Joël Gadéa

Aucune marge d’erreur, La Roma n’a pas raté la journée décisive d’être championne de son groupe en Conference League. La victoire italienne, accompagnée du nul de Bodo Glimt contre Zorya Luhansk, a donné la première place aux Olympiens.

CSKA

ROM

CSKA Sofia

Busatto ; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou ; Muhar, Vion (Catakovic, 63′), Geferson ; Yomov (Wildschut, 45′), Caicedo (Krastev, 63′), Bai.

Rome

Fuzato ; Ibáñez, Kumbula, Mancini ; Véretout, Cristante; Karsdorp, Bove (Villar, 56′), Viña; Mayoral (Zaniolo, 67′) (Darboe, 85′), Abraham (Shomurodov, 67′).

Buts

0-1 M. 15 Abraham. 0-2 M. 34 Mairie. 0-3 M. 53 Abraham. 1-3 M. 75 Catakovic. 2-3 M. 90 XX.

Arbitre

Nicholas Walsh (Écosse). TA : Vion (45′), Geferson (71′) / Bove (24′), Mancini (32′) et Kumbulla (60′).

Stade

Vasil Levski. 7 000 téléspectateurs.

La peinture de la capitale n’a pas perdu de temps. Conscient qu’il devait d’abord gagner puis attendre les résultats, il a tout mis en œuvre devant une équipe notoirement inférieure. Premier, Abraham dans le but puis Mairie de Borja, avec un grand objectif d’éperon, a ouvert la voie à ceux de Mourinho, alors que le Bodo Glimt tombait en Ukraine.

encore anglais Abraham vu le but de sceller la victoire en début de seconde période et d’assurer la tranquillité des Italiens. Mourinho a refroidi le jeu avec les changements contre un CSKA impuissant, sans la capacité de générer du danger tout au long de l’affrontement jusqu’à ce que Catakovic réduire les différences dans le dernier tronçon tout en Wildschut mettre le second dans l’add.

Enfin, les Roms ont fait leurs devoirs en Bulgarie et cela, accompagné du mauvais résultat du Norvégien Bodo Glimt, aide les transalpinos à se qualifier pour le prochain tour en tant que leaders de groupe.