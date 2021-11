Résumé et objectifs du Getafe-Espanyol de LaLiga

31/10/2021

Le à 22:37 CET

Arnau montserrat

La vie loin du stade RCDE n’est pas facile. L’Espanyol continuera un jour de plus sans savoir ce que c’est que de gagner à l’extérieur. Getafe est ressuscité au prix d’un match gris pour les Bleu et Blanc (2-1). Cela et merci à Enes Ünal. L’attaquant turc était un casse-tête et avec ses deux buts, tous deux magnifiquement marqués, il a cédé les trois premiers points de la saison à ceux de Quique Sánchez Flores.

AVOIR

ESP

Getafe

David Soria ; Damian, Djené, Mitrovic, Koffi (Jonathan Silva 65′) ; Nyom (Florentino 81′), Arambarri, Maksmivoci, Aleñá (Cuenca 81′); Ünal (Jaime Mata 77′), Poveda.

Espagnol

Diego Lopez ; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa ; Embarba (Wu Lei 90′), Morlanes (Keidi Bare 72′), Darder (Yangel Herrera 46′), Melendo (Loren 46′) ; Melamed (Puado 63′), Dimata.

Buts

1-0 M.31 final ; 1-1 M.38 Sergi Gómez; 2-1 M.56 final.

Arbitre

Muñiz Ruiz (Galicien) TA : Mitrovic (13′), Ünal (21′), Djené (62′), Maksimovic (66′), Jonathan Silva (70′), Damiám (90′), Jaime Mata (90′) / Darder (27′), Puado (69′), Keidi Bare (90′)

L’Espanyol est sorti vivant des 45 premières minutes d’un miracle. Getafe est sorti beaucoup plus impliqué dans le jeu que l’équipe de Vicente Moreno. Heureusement pour Diego López. Sa forme est scandaleuse. Il a sauvé les meubles contre Athletic et a fait de même au Coliseum. Il a d’abord tendu la main à Aleñá et quelques minutes plus tard à Arambarri. Les deux très semblables, les deux sauveurs.

Les azulones étaient à l’aise sur le green et l’Espanyol n’a pas pu enchaîner deux passes de suite. Morlanes et Darder ne pouvaient pas se connecter avec ceux ci-dessus et ce qui était vu à venir, est venu. Un centre latéral, un dégagement de Cabrera qui n’a fini par éloigner personne et l’anticipation de Koffi ont été le prélude à l’œuvre d’art d’Ünal. Un Chilien qui a surpris même Diego López qui n’en pouvait plus.

Le réveil a réveillé les hommes de Moreno qui avaient été surpassés dans la première demi-heure. Mais presque involontairement, l’Espanyol est à égalité. Le décalage défensif de Getafe à la sortie d’un corner a permis un tir de Cabrera qui a heurté le bâton et le rebond Il a été repris par Sergi Gómez qui a fait 1-1. Une finition semi-chaume, pas très esthétique mais efficace.

Que l’Espanyol n’ait pas eu une bonne première mi-temps s’est reflété après la pause. Vicente a déplacé des jetons et a retiré Melendo et Darder pour inscrire Loren et Yangel Herrera dès le départ. L’équipe avait un autre visage et est sortie pour mordre. Ils ont annulé un but de Yangel Herrera pour hors-jeu par un Dimata qui avait fait une superbe tête précédente que David Soria a pris avec un superbe arrêt.

Mais la chance qui accompagnait l’équipe pour dessiner a disparu. Au meilleur moment du jeu pour les perroquets, encore un coup d’Ünal. L’attaquant turc a d’abord accroché une superbe passe pompée de Carles Aleñá. Diego López doutait de partir ou non et il était trop tard. Il était temps de ramer à nouveau sous le tableau de bord.

Le but a stoppé l’amélioration des Bleu et Blanc, qui étaient à nouveau en remorque du match azulón. L’entrée de Puado a réussi à étirer l’équipe et à gagner des mètres mais les chances ne sont venues que de coups de pied arrêtés. Au fil des minutes, Getafe a fini par se rapprocher de leur terrain de jeu et l’Espanyol a trouvé un mur avec lequel ils se sont heurtés encore et encore.

Puado était l’attaquant le plus actif et celui qui interprétait le mieux les faiblesses défensives d’un Getafe très nerveux qui jouait ses cartes. La fête était plus arrêtée qu’autre chose. Nombreuses fautes, blessures, échauffourées. Cela ne convenait pas du tout à l’Espanyol. Même avec les sept minutes ajoutées, l’équipe de Vicente Moreno n’a pas trouvé le but, qui a perdu à nouveau quatre jours plus tard. Ils ont raté Raúl de Tomás.