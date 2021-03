Résumé et objectifs du Kazakhstan

28/03/2021 à 17:21 CEST

Joël Gadea

Dembélé C’est déjà la clé du champion du monde. Deschamps, qui lui a déjà donné confiance face à l’Ukraine, l’a aligné au départ au Kazakhstan et le culé a fait un super match. Griezmann Oui Lenglet Ils faisaient également partie des «bleus» dans un match inconfortable mais solvable pour l’équipe de France, qui s’est rachetée de son match nul inattendu contre l’équipe d’Ukraine.

KAZ

FRA

Kazakhstan

Mokin; Yerlanov, Maliy, Alip; Bystrov, Tagybergen, Vasiljev (Astanov, 88 ‘), Valiullin (Samorodov, 84’); Muzhikov (Tungyshbayev, 65 ‘), Fedin (Vorogovskiy, 65’), Nurgaliyev (Karimov, 83 ‘).

France

Lloris; Dubois, Zouma, Lenglet, Digne; Pogba (Rabiot, 59 ‘), Ndombélé (Sissoko, 82’); Lemar, Griezmann (Mbappé, 59 ‘), Dembélé (Coman, 89’); Martial (Ben Yedder, 59 ‘).

Buts

0-1 M. 20 Dembélé. 0-2 M. 44 Maliy (pp).

Arbitre

Aleksei Kulbakov (Biélorussie). TA: Dembélé (85 ‘).

Stade

Astana Arena. Derrière des portes closes.

Ouvert la canette

Avant d’atteindre la vingtième minute du jeu, Ousmane Dembélé a profité d’une présence de Martial d’envoyer un tir croisé depuis le balcon de la zone pour ouvrir le score. Résolu un bulletin de vote Ousmane à Deschamps, avec le but. Avant que le match ne s’échoue et que le Kazakhstan ne se sente à l’aise en défense, le Blaugrana a ouvert la voie à la victoire française avec un bisou. En plein essor, l’extrême culé a ajouté son cinquième but avec l’équipe de France, avec laquelle il n’avait pas joué depuis plus de deux ans jusqu’à cet appel.

Dès le premier but, les champions du monde ont joué librement et n’ont à aucun moment souffert en défense. Avant la pause, Maliy a devancé Pogba et terminé un centre de Griezmann au bas de votre propre réseau.

Avec deux buts d’avance, la France est arrivée à la mi-temps et, à partir de là, était en charge de doser ses forces et d’apporter des pièces de rechange, ce qui pourrait bien condamner la victoire avant la fin. Mbappe, qui a eu une demi-heure de jeu pour démontrer son énorme qualité. Dans l’une des nombreuses combinaisons qu’il a essayées avec Dembélé, la défense kazakhe a renversé l’attaquant du PSG dans la surface et ils ont commis un penalty. Cependant, Mokin, un gardien de but local, a montré pour saper le tir de Mbappe, qui n’a pas pu clôturer sa bonne performance avec un but.

Ainsi, sans souffrir et avec la même solvabilité qui les a conduits à être champions en Russie, la France est revenue sur la voie du triomphe au Kazakhstan et a oublié le mauvais match qu’elle avait caillé contre l’Ukraine. Avec cette victoire, les Gaulois ont mis le direct vers la Coupe du monde au Qatar, où ils espèrent revalider leur titre et obtenir la troisième tournure mondiale.