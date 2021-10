Résumé et objectifs du Kosovo

10/12/2021 à 23:24 CEST

.

Une cible de Zuriko Davitashvili, milieu de terrain d’Arsenal Tula, a offert à la Géorgie la victoire à Pristina contre le Kosovo (1-2), la première victoire de l’équipe dirigée par le Français Willy Sagnol en phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

KOS

GÉO

Kosovo

Murique; Vojvoda, Rrahmani, Fazliji, Aliti (Selmani, 86′) ; Halimi (Loshaj, 74′), Dresevic, Celina (Muslija, 86′) ; Rashani (Kastrati, 59′), Muriqi et Rashica (Bytyqi, 73′).

Géorgie

Loria; Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze (Azarov, 80′) ; Kvekveskiri, Gvilia; Kvaratskhelia (Davitashvili, 72′), Okriashvili, Tsitaishvili (Chabradze, 72′) ; et Lobjanidze (Mamuchashvili, 90′).

Buts

0-1 M. 11 Okriashvili. 1-1 M. 45 Muriqi (plume). 1-2 M. 83 Davitashvili.

Arbitre

Pawel Raczkowski (Pologne). TA : Dresevic (19′), Rashani (32′), Rrahmani (93′), Kastrati (94′)/Giorbelidze (32′), Okriashvili (45+3′) et Chabradze (88′).

Incidents

Stadiumi Fadil Vokrri. Environ 5 000 spectateurs.

Davitashvili a décidé d’un match dans lequel les deux équipes se sont battues pour éviter la dernière place du groupe B -sans options pour être à égalité pour le barrage, avec la Suède, l’Espagne et la Grèce au loin- et dans lequel l’équipe kosovare a cherché plus intentionnellement le rival objectif, mais son manque d’efficacité dans l’enchère entre Loria a fini par le condamner.

Les Géorgiens, qui accueilleront la Suède lors du prochain match avec pour mission de les surprendre pour atteindre cet objectif, ont mieux réussi et ont su contenir les Kosovars lorsqu’ils ont équilibré le score.

La supériorité dans les régions de Géorgie était définitive. Tornike Okriashvili, à 11 minutes, a commencé à forger la victoire et l’a confirmée avec huit de la fin Davitashvili. Entre les deux, juste au bord du repos, Vedat Muriqi, sur penalty, avait rendu l’égalité au tableau de bord pour le Kosovo.

Le tirage au sort a encouragé l’équipe des Balkans à la recherche de l’objectif de Loria de répéter le triomphe qu’elle avait remporté à Batoumi. Cependant, il n’a pas trouvé le chemin. Son technicien, le Suisse Bernard Challandes, a cherché des solutions avec les changements, mais n’a pas pu le faire. Au contraire, La Géorgie a fini par donner le coup de grâce pour éviter la lanterne rouge pour l’instant.