Résumé et objectifs du Kosovo

08/09/2021

L’Espagne dépend à nouveau d’elle-même pour assister à la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Grèce a lancé un câble défaisant la Suède et le Rouge accompli au Kosovo, malgré les horreurs subies en défense. L’équipe espagnole sera en Coupe du monde si dans la fenêtre de Novembre bat la Grèce à l’extérieur et la Suède à domicile. Le prochain défi est le Final Four de la Ligue des Nations en octobre.

KOS

ESP

Kosovo

Muric, Hadergjonaj, Rrahmani, Fazliji, Vojvoda, Rashani, Loshaj, Dresevic, Bytyqi, Rashica et Muriqi

Espagne

Unai Simón, Llorente (Merino, 86′), Laporte, Iñigo Martínez, Reguilón (Albiol, 86′), Busquets, Koke, Soler (Azpilicueta, 58′), Ferran Torres, Morata (Sarabia, 71′) et Fornals (Adama , 58′)

Buts

0-1, Fornals (34′) ; 0-2, Ferran Torres (88′)

Incidents

Stade Fadil Vokrri, Pristina, 1 200 spectateurs en raison des restrictions de Covid-19

Luis Enrique a encore surpris avec sa formation. Il est revenu sur la formule des deux centraux gauchers de l’Eurocup, avec Iñigo Martínez d’Eric Garcia, il a retardé Llorente à l’arrière droit et Pablo Fornals a été la surprise en attaque. Reguilón, quant à lui, est entré pour une coiffure Jordi Alba. Un appareil qui a mis du temps à s’installer. Le Kosovo pris en défaut à plusieurs reprisesOui, dans l’un d’eux, Unai Simón a sauvé Rashica en tête-à-tête, malgré le fait qu’elle existait hors-jeu.

Les Balkans ont vu des trous et Rashani a tiré sur le poste une autre fois. L’Espagne prenait le pouls du match au fil des minutes et a finalement pu imposer son jeu de touche. Les murs ont commencé à sortir et dans l’un d’eux, Morata a laissé le ballon à Pablo Fornals qui a épissé un tir du pied gauche qui est entré dans le poteau court.

Le but ouvrait une période pendant laquelle le Rouge pouvait condamner. Morata a tiré au-dessus de la barre transversale et l’attaquant de la Juventine lui-même Il a dirigé un corner sur le côté du filet alors que cela ressemblait à un but. Carlos Soler, d’une faute, a également mis Muric en difficulté. Avec ce bon goût en bouche, les hommes de Lucho se retirèrent pour se reposer.

Unai évite la catastrophe

La dynamique, en revanche, a varié en début de seconde mi-temps. Un mauvais transfert de tête de Laporte a laissé Rashica seul face à Unai qui a évité le but avec un bon départ avec ses pieds. Pire était la coordination sur le flanc gauche entre Reguilón et Iñigo Martínez que Muriqi a vu partir de son propre terrain, affronter Unai et finir. Une autre chanson défensive qui pourrait coûter cher. La réponse a été un tir de Soler que Fornals n’a pas pu pousser dans le filet.

L’Espagne était très mal ajustée et Azpilicueta est entré pour mettre de l’ordre, passant Llorente au meduar, tandis qu’Adama était la lettre pour dynamiser l’attaque. Le jeu, cependant, ne s’est pas amélioré et le Kosovo a continué à profiter d’occasions comme une tête de Rashani. Encore plus clair était un coup de Bytyqi qui a forcé Unai Simón faire ressortir une main prodigieuse.

La victoire était essentielle et Lucho voulait s’assurer avec l’entrée du vétéran Albiol. C’était le meilleur moyen de clore le jeu et d’arrêter de souffrir.