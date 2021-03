Résumé et objectifs du Luxembourg

30/03/2021 à 23:13 CEST

.

Diogo Jota et Cristiano Ronaldo ils ont redressé le chemin de le Portugal avec un retour contre Luxembourg (1-3) avec lequel il a réussi à sauver un match dans lequel il lui était difficile de démarrer et a été marqué par la blessure de João Felix.

LUX

POUR

Luxembourg

Tu meurs; Jans, Chanot, Gerson, Pinto (M. Martins, 65 ‘); C. Martins (Skenderovic, 87 ‘); O. Thill (S. Thill, 58 ‘), Barreiro, V. Thill (Deville, 58’), Rodrigues; Sinani (Muratovic, 87 ‘).

le Portugal

Lopes; Cancello, Fonte, Dias, Mendes; Neves (Oliveira, 89 ‘), Sanches, Bernardo Silva (Palhinha, 68’); Ronaldo, Jota (Silva, 68 ‘) et Joao Félix (Neto, 41’).

Buts

1-0 M. 30 Rodrigues. 1-1 M. 45 Jota. 1-2 M. 51 Ronaldo. 1-3 M. 80 Palhinha.

Arbitre

Sergei Ivanov (Russie). TA: Jota (39 ‘), Dias (70’), Sanches (83 ‘). TR: Chanot (2A, 20 ‘et 87’)

Incidents

Match disputé à huis clos au stade Josy Barthel correspondant à la troisième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde au Qatar 2022.

Luxembourg surpris les « quinas » avant une demi-heure, mais Iota -qui avait déjà marqué les deux buts du Portugal contre la Serbie- et Christian a réussi à faire tourner le tableau de bord, tandis que Palhinha condamné à la fin du match.

le Portugal a ainsi remporté une victoire bien nécessaire sur son chemin vers le Coupe du monde du Qatar et dirige déjà le groupe A avec 7 points, le même que Serbie. João Felix, qui a commencé comme partant cette fois, a boité hors du terrain à la 41e minute après avoir été touché.

Le combiné de Fernando Santos provenait d’une victoire par le minimum avant Azerbaïdjan et une cravate avec Serbie, il avait donc un besoin urgent d’avancer sur l’herbe. Le rival l’a invité en théorie, mais Luxembourg non seulement enduré avant le Portugal, mais a même donné plus de sentiment de danger que les Portugais pendant une grande partie de la première mi-temps.

le Portugal n’a pas réussi à effrayer un peu son rival avant la 29e minute, avec une chance de Renato Sanches Qu’est-ce que vous obtenez Tu meurs. Réponse de Luxembourg il est arrivé à peine une minute plus tard, et avec plus de succès. Sinani accroché une balle par la droite et Gerson Rodrigues, dans la zone, l’envoya tête baissée au fond du filet.

Luxembourg a donné la surprise dans le stade Josy Barthel et, au cas où le désavantage sur le tableau de bord et le manque de jeu sur l’herbe ne suffiraient pas, les « quinas » ont ajouté un autre revers quand João Felix il a dû quitter le match cinq minutes avant la pause.

Même comme ça, le Portugal il a serré dans les dernières minutes et a réussi à égaliser alors que le temps supplémentaire de la première mi-temps était déjà joué. Pedro Neto, qui était entré quelques minutes auparavant pour remplacer João Felix, mettez le ballon à Diogo Jota et celle de Liverpool n’a pas échoué avec la tête.

Le match nul a changé le visage du Portugais, qui est sorti après la pause avec une attitude différente et a immédiatement réussi à faire tourner le tableau de bord. Christian, qui n’avait pas eu de chance dans les matches contre Azerbaïdjan et Serbie, il a riposté à la 51e minute avec un tir à l’intérieur pour passer de João Cancelo.

En fin de compte, c’était João Palhinha qui a donné la tranquillité d’esprit à le Portugal. Le milieu de Sportif il a débuté son compte de score avec les « quinas » avec une tête à la 80e minute. Luxembourg, qui n’a pas arrêté d’essayer et dans la deuxième partie était sur le point de surprendre à nouveau avec un fil de Sébastien Thil, s’est retrouvé avec 10 joueurs à la 86e minute après l’expulsion de Chanot pour double jaune.