Résumé et objectifs du match France-Bosnie des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022

01/09/2021

Le à 23:59 CEST

Arnau montserrat

Ce n’était pas le jeu des bleus. Tout ce qui pouvait mal tourner l’a fait. Ou presque tout. Au final, ils ont marqué un point alors qu’ils avaient commencé à perdre et qu’ils avaient joué 40 minutes avec un joueur de moins en raison de l’expulsion de Koundé. Griezmann a marqué, presque par accident, Mbappé n’est pas apparu et Pjanic a joué les 90 minutes.

FRA

Bos

La France

Lloris ; Koundé, Varane, Kimpembe, Digne ; Veretout (Dubois 54′), Pogba, Lemar (Tchouaméni 46′) ; Griezmann (Coman 76′) ; Benzema (Martial 76′), Mbappé (Diaby 90′).

Bosnie

Sehic ; Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Sanicanin ; Susic (Cipetic 64′), Amir, Pjanic, Cimirot (Loncar 72′), Kolasinac (Civic 54′); Demirovic (Prevljak 72′), Dzeko.

Buts

0-1 M.36 Dzeko ; 1-1 M.39 Griezmann.

Arbitre

Sandro Schärer. TA : Veretout (30′) / Hadziahmetovic (76′). TR : Koundé (51′).

La France a démarré à mi-course, sans précipitation, mûrissant un choc que la grande majorité pensait tomber du côté « bleu ». Benzema a été vu actif, avec une paire de tirs inoffensifs captés par le gardien bosniaque. Mbappé l’a également eu d’un tir à l’extérieur du poteau. Ce à quoi le Stade de la Meinau ne s’attendait pas, c’est l’erreur de Lemar dans la sortie du ballon. Il a été récupéré par un Dzeko qui après sa conduite, n’a pas hésité avant de battre Lloris du devant de la surface.

L’état de choc a été de courte durée. Ce qu’il a fallu à Griezmann pour égaliser. Probablement l’un des buts les plus étranges de sa carrière. Dzeko a terminé sa tête pour dégager, a touché le dos du joueur de l’Atlético de Madrid et le cuir a fini par pleurer. Malgré le fait que la défense bosniaque a essayé de le retirer de la même ligne. Le VAR, après quelques minutes, a déterminé que c’était un but valable.

Les choses, si elles étaient déjà moche à cause du mauvais jeu des champions du monde, se sont compliquées cinq minutes après la reprise. Koundé est entré au mauvais moment, s’est attrapé la cheville et le VAR l’a vu. Après avoir traversé l’écran, l’arbitre suisse n’en a pas douté deux fois avant de prendre le rouge direct au défenseur central de Séville, opérant aujourd’hui de côté.

La Bosnie en a peu profité pour prendre un meilleur bateau. Ils ne s’attendaient plus à la pointe et le trésor devait aussi être protégé. Pjanic a terminé les 90 minutes et a pu donner le dernier souffle à la victoire française avec un coup franc. Il effleurait la barre transversale. Distribution de points et c’est déjà le deuxième tirage de la France dans cette phase de poules. Il a beaucoup de marge.