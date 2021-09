Résumé et objectifs du match France-Finlande des éliminatoires du Qatar 2022

09/07/2021

Le à 23:14 CEST

Arnau montserrat

Deux ans au Camp Nou ont suffi pour faire comprendre qu’il n’était pas un joueur du Barça. Ou c’est l’une des affirmations qui se font plus dans la messe barcelonaise. Même de Laporta. Ils ont sûrement plus raison qu’un saint mais Antoine, Quand on n’a pas vu le maillot du Barça, il insiste pour démentir le major. Deux buts à encadrer et aurait pu être plus.

FRA

FINIR

La France

Lloris ; Zouma, Varane, Kimpembe (Lenglet 90′) ; Dubois (Mukiele 68′), Pogba, Rabiot, Théo ; Griezmann (Tchouaméni 90′) ; Martial (Ben Yedder 80′), Benzema.

Finlande

Hradecky ; Alho (Raitala 81′), Väisänen, Arajuuri, Daniel, Uronen (Soiri 62′); Nissilä (Kairinen 73′), Schüller (Valakari 62′), Kamara; Pukki, Pohjanpalo (Jensen 73′).

Buts

1-0 M.25 Griezmann ; 2-0 M.53 Griezmann.

Arbitre

Deniz Aytekin (Allemagne). TA : Schüller (3′), Pukki (65′), Arajuuri (72′).

L’équipe de Deschamps est sortie avec beaucoup plus de dynamisme que lors des deux derniers matches de qualification où elle n’a pas dépassé le nul. Les trois défenseurs centraux ont permis à Theo de rejoindre l’attaque. C’est précisément le joueur milanais qui a eu le premier du match avec un tir bas qui a frôlé le poteau gauche du but de Hradecky.

La Finlande n’a pas reculé et a continué à montrer que la force de défense des champions du monde en titre n’est pas celle d’antan. Un centre de Schüller achevé par Välsänen a presque fait taire le Groupama Stadium. C’est peut-être le tournant d’une France qui s’accroche à l’association Greizmann-Benzema pour prendre de l’avance sur le tableau d’affichage.

Les deux ont combiné dans un premier avertissement où le gardien finlandais a pris le but de Karim. L’inversion des rôles a fonctionné. C’est le joueur madrilène qui a presque donné son talon à Antoine et le tout nouveau joueur de l’Atlético l’a envoyé à l’intérieur avec une touche d’extérieur, pure oeuvre d’art.

La France s’amusait bien et encore plus ‘le petit prince’. Il était partout et en seconde période, les deux partenaires sont réapparus. Benzema s’est échappé de deux joueurs finlandais avec une feinte et un toucher doux à la portée de quelques-uns, combiné à Dubois et la passe de Griezmann, qui a failli rater la ligne de fond, L’ancien joueur du Barça l’a envoyé au bas du collant sans angle.

C’est absolument incroyable comme le visage du ‘7’ français change quand il porte l’élastique ‘bleu’. Et il l’avait pour le coup du chapeau que s’il réussissait, il était candidat au prix Puskas. Pas à cause du tir de ‘Griezzie’, mais à cause du jeu combiné entre les joueurs français. La France s’est relâchée mais il a encore gagné, finalement. Cinq matchs plus tard.