Résumé et objectifs du Monténégro

13/11/2021

Le à 23:18 CET

Il n’y avait pas de bonne nouvelle pour les Pays-Bas, qui Ils continueront à se battre pour revenir à une Coupe du monde après leur absence en Russie 2018. L’équipe de Louis Van Gaal a raté sa chance et a fait un match nul désastreux lors de sa visite au Monténégro malgré une avance de deux buts.

LUN

NED

Monténégro

Sarkis ; Vukceviv, Savic, Vujacic, Radunovic ; Jovovic (Vujnovic, 62′), Jankovic (Bozovic, 69′), Osmajic, Tomasevic (Raickovic, 80′), Djurdjevic (Beqiraj, 62′), Haksabanovic (Vukotiv, 69′).

Pays Bas

Biljow, Dumfries, De Vrij (De Ligt, 90′), Van Dijk, Blind; Wijnaldum (Koopmeiners, 67′), F. De Jong (Fravenberch, 78′), Klaassen ; Malen (Bregwijn, 46′), Depay, Danjuma (Lang, 79′).

Buts

0-1 M. 25 Depay. 0-2 M. 54 Depay. 1-2 M. 82 Vukotic. 2-2 M. 86 Vujnovic.

Arbitre

De Cerro Grande. TA : Vujnovic (68′), Savic (90′) / Dumfries (42′).

Incidents

Stade de la ville de Podgorica. Jour 9. 10 000 spectateurs.

L’équipe néerlandaise Il semblait chanter la victoire grâce à Memphis Depay. Tout d’abord, le joueur du Barça a ouvert le score sur penalty. Plus tard, en deuxième mi-temps, il a marqué le deuxième avec une « épicerie fine » après avoir anticipé son marqueur avec un précieux talon haut. Ce n’était pas suffisant. L’équipe de Van Gaal a baissé les bras et Ikija Vukotic et Nikola Vujnovic, respectivement à la 82e et 86e minutes, ont gâché la fête à une équipe qui a eu des ennuis.

Maintenant, ils ont également des options pour être les leaders du groupe G Turquie et Norvège, qui ajoutent deux points de moins. Et, bien que la présence à la Coupe du monde d’une des stars de la planète, Erling Haaland, soit en danger, Le tirage au sort de l’équipe de Van Gaal lui a donné une chance. Sans l’attaquant de Dortmund, absent sur blessure, la Norvège n’est pas allée au-delà d’un match nul et vierge lors de la visite à Oslo de la Lettonie.

Les deux équipes ils se rencontreront à Amsterdam le dernier jour. Une victoire nordique et une autre du Monténégro turc, qui a battu Gibraltar 6-0 avec cinq passes décisives de Burak Yilmaz, élimineraient les Pays-Bas de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.