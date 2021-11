Résumé et objectifs du Portugal

14/11/2021 à 22:58 CET

Même s’il n’avait besoin que d’un match nul et était en avance à la deuxième minute, Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo sur la pelouse, a été surpris par la Serbie à Lisbonne (1-2) et devra jouer le repêchage pour atteindre la Coupe du monde, tandis que les Balkans ont pris le billet directement pour le Qatar.

POUR

ÊTRE

le Portugal

Rui Patrício; Cancello, Fonte, Dias, Mendes ; Renao Sanches (Neves, 84′), Danilo (André Silva, 90′), Moutinho (Palhinha, 64′) ; Cristiano Ronaldo, Jota (Joao Félix, 84′), B. Silva (Bruno Fernandes, 64′).

Serbie

Rajkovic; Milenkovic, Veljkovic (Spajic, 65′), Pavlovic ; Zivkovic (Radonjic, 69′), Lukic, Gudelj (Mitrovic, 46′), Milinkovic-Savic, Kostic ; Tadic, Vlahovic.

Buts

1-0 M. 2 Renato Sanches. 1-1 M. 33 Tadic. 1-2 M. 90 Mitrovic.

Arbitre

Danièle Orsato. AT : Cancelo (8′), Moutinho (61′), Renato Sanches (68′) / Stojkovic (4′), Gudelj (13′), Pavlovic (66′), Milekovic (70′),

Incidents

Donnez de la lumière. Jour 10. 70 000 spectateurs.

Le Portugal, qui a pris l’avantage au départ avec un but de Renato Sanches, a connu une nuit grise et a été dominé par les Serbes, qui ont obtenu le prix de la nuit grâce à des buts de Tadic et Mitrovic, ce dernier déjà en 89.

Les « quinas », qui ont commencé avec une différence de buts favorable, juste un nul contre la Serbie, une équipe qu’ils n’avaient jamais perdue à ce jour, ont suffi. Mais les Portugais manquaient de brillance et, avec un Cristiano presque disparu, ils sont tombés face à une Serbie qui méritait de gagner.

Ils ont pris l’avantage tôt, à la deuxième minute du match. Bernardo Silva a approuvé l’erreur de Nemanja Gudelj de voler le ballon et l’a donné à Renato Sanches, qui il a battu le gardien serbe avec aisance à l’entrée de la surface.

Les Serbes ont averti à la 12e minute avec un tir de Vlahovic qui est allé contre le poteau gauche, et déjà à la 33e, ils ont obtenu l’égalité. Tadic, à l’entrée de la surface, coupe un rival et tire au but. Rui Patrício, qui a terminé son 100e match avec l’équipe nationale, n’a pas du tout eu de chance et voulant attraper le ballon, il s’est échappé et s’est retrouvé à l’intérieur du but.

L’équipe des Balkans a continué à dominer dans les phases finales de la première mi-temps et a provoqué une tachycardie sur le banc portugais quand, à la 43e minute, Vlahovic a envoyé le ballon dans les filets, mais l’assistant avait levé le drapeau pour signaler un hors-jeu.

Après la pause, les deux équipes sont allées chercher la possession du ballon, mais avec peu de choc. Au Portugal, c’est le buteur Renato Sanches qui avait le premier rôle dans son équipe, avec une belle course à la 53e dans laquelle il n’a pas réussi à définir et un autre tir dix minutes plus tard qui est passé entre les mains du gardien.

Pendant ce temps, la Serbie cherchait des trous pour surprendre le rival, mais toujours sans succès. Avec des nerfs à la hausse à Lisbonne parce qu’un but pourrait envoyer l’équipe portugaise au repêchage, Fernando Santos a déplacé le banc et fait venir Bruno Fernandes et Palhinha. En 82, João Félix et Rúben Neves les rejoignent.

Mais la possession appartenait aux Balkans, qui enchaînaient corners et petites frayeurs au but rival face à un Portugal de plus en plus coincé derrière. En fin de compte, le pichet est allé tellement à la source qu’il s’est cassé. En 89, Tadic a placé un centre de la droite et Mitrovic a marqué de la tête pour marquer un but et arracher le billet du Qatar aux Portugais.