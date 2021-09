Résumé et objectifs du Portugal

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 10h12 CEST

Alex Carazo

La folie en Algarve. Le Portugal a perdu à la 88e minute contre l’Irlande, dans ce qui a été une défaite qui a compliqué le groupe de qualification pour la Coupe du monde, mais dans les dernières minutes, ils sont apparus Cristiano Ronaldo avec deux têtes pour sauver l’équipe portugaise et, en même temps, devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale. Après ses deux buts, attaquant uni a dépassé Ali Daei avec 111 buts.

POUR

IRL

le Portugal

Rui Patrício; Cancelo (Guedes, 81′), Pepe, Dias, Guerreiro (Mendes, 62′) ; Palhinha (Moutinho, 73′), Fernandes (Joao Mario, 62′), B. Silva ; R.Silva (André Silva, 46′), Jota, Ronaldo.

Irlande

Bazunou ; Duffy, O’Shea (Omobamidele, 35′), Egan ; Coleman, Hendrick, Cullen, McGrath (Molumby, 91′), Doherty ; Connolly (McClean, 72′), Idah (Collins, 91′).

Buts

0-1 M.45 Egan. 1.1 M.88 Cristiano Ronaldo. 2-1 M.96 Cristiano Ronaldo.

Arbitre

Matej Jug (slovène). TA : Cristiano (96′) / Hendrick (10′), O’Shea (33′), Doherty (56′).

Incidents

Estádio Algarve (7 900 spectateurs).

Le Portugal est mieux entré dans le match avec un onze de départ étrangement offensif pour ce qui était habituel au stade de Fernando Santos devant la sélection. Bruno Fernandes et Bernardo Silva, des intérieurs devant Palhinha, Ils étaient en charge de la construction du football portugais et ils ont été vus recevoir très bas dans une grande partie du match.

Malgré une approche plus volontariste, résultat du rival qu’ils avaient devant eux, le Portugal a remarqué qu’il souffre lorsqu’il doit prendre l’initiative du match. La domination ne s’est pas faite dans les grandes occasions, au-delà de la peine qui Bazoulou arrêté Cristiano Ronaldo à la minute 15. Petit à petit, l’Irlande trouvait les espaces derrière le dos de j’annule et Guerreiro, qui jouait très avancé, et se créait du danger sur le but de Rui Patrício.

Ainsi, bien que le poids de la première partie ait été porté par le Portugal, Egan Il a donné l’avantage à l’équipe irlandaise à l’orée de la mi-temps avec une tête puissante sur corner. Un jour où Santos a essayé de donner plus d’importance au football offensif, les Portugais ont été pris au dépourvu dans les transitions défensives avec un Palhinha très seul au milieu du terrain.

En seconde période, très peu de l’équipe irlandaise. Ils ont joué leur propre jeu contre le chronomètre, cherchant continuellement des interruptions, et avec beaucoup de difficulté, ils ont réussi à entrer sur le terrain de l’adversaire avec le ballon sous contrôle. Le Portugal a pressé dès la sortie des vestiaires avec tout, bien qu’ils se soient dilués peu à peu au fil des minutes.

L’exercice d’endurance irlandais a été formidable et ils sont passés tout près de remporter l’une des victoires les plus importantes de ces dernières années pour une équipe qui n’était pas présente au dernier Championnat d’Europe. Mais alors l’habituel est apparu, Cristiano Ronaldo, pour sauver le Portugal avec deux têtes de marque maison dans les dernières minutes du match. De magnifiques centres de Guèdes, premier et Joao Mario plus tard, les deux changements de la deuxième partie par Fernando Santos.

De cette manière, Cristiano bat le record d’Ali Daei et est devenu le meilleur buteur de tous les temps des équipes nationales avec 110 buts. Malgré tout, un nul dangereux et inattendu pour le Portugal dans un groupe où il conserve la tête avec 8 points mais avec beaucoup d’égalité.