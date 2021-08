Résumé et objectifs du PSG

14/08/2021 à 23:04 CEST

Sous l’œil attentif de Lionel Messi dans les tribunes, le PSG a souffert pendant battre le Racing Strasbourg 4-2, montrant leur puissance offensive avec Mbappé et Icardi mais montrant leurs lacunes à l’arrière. Kevin Gameiro et Ajorque ont tenté de rapprocher leur équipe du nul, mais cela n’a pas suffi.

PSG

Paris Saint Germain

Navas ; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, A. Diallo ; Herrera, Dina (Danilo, 60′), Wijnaldum (Rafinha, 88′) ; Draxler (Sarabia, 70′), Icardi (Kalimuendo, 88′), Mbappé.

Strasbourg

Ventes ; Fila (Kaci, 63′), Perrin, Sissoko, Djiku, Liénard ; Aholou (Thomasson, 42′), Prcic (Siby, 76′), Bellegarde ; Ajorque (H. Diallo, 76′), Gameiro (Majeed, 76′).

Buts

1-0 M. 3 Icardi. 2-0 M. 25 Ajorque (PP). 3-0 M. 27 Draxler. 3-1 M. 53 Gameiro. 3-2 M. 64 Ajorque. 4-2 M. 86 Sarabie.

Arbitre

Willy Delajod. TA : Dina (51′) / Rangée (60′), Djiku (79′ & 81′). TR : Djiku (81′), Bellegarde (90′).

Incidents

Jour 2. Parc des Princes. 48 000 téléspectateurs.

Pas même cinq minutes passées au tableau d’affichage lorsque le Parc des Princes le premier de Mauro Icardi chantait déjà, de la tête au centre de Diallo. L’attaquant argentin a enchaîné les buts de deux rounds, indiquant clairement ses intentions de ne pas être le “relégué” par l’incorporation de Neymar et Messi.

Branché est sorti aussi Mbappé, clé pour augmenter l’avantage. A 25′ il fait face à gauche et décoche une frappe au second poteau qui touche Ajorque et se glisse dans le but. Et quelques minutes plus tard, il est retourné faire des ravages dans le groupe pendant laisser Draxler tranquille et l’Allemand marquer 3-0.

Mais les choses ont changé après la pause. Kevin Gameiro a tiré avant son ancienne équipe et a marqué de la tête 3-1 pour effrayer la défense parisienne. Ajorque, de son côté, a racheté ses pénalités du but contre marquer le deuxième pour pousser encore plus, mais encore Mbappé est apparu pour assister Sarabia 5′ de la fin et décréter la finale 4-2.