Résumé et objectifs du PSG

11/09/2021 à 19h15 CEST

Adrià Léon

La victoire placide mais terne du PSG pour continuer en tête de la Ligue 1. L’équipe de Mauricio Pochettino a été pratique, qui a gagné sans frimer, mais sans trop souffrir, surtout en seconde période. Le Clermontois choses compliquées durant la première demi-heure de jeu, mais les deux buts de Ander Herrera ils ont émietté les hommes de Pascal Gastien. Les cibles de Mbappé et Gueye dans la seconde, ils ont fini par déconnecter l’équipe visiteuse et le jeu a disparu après 70′. Cinq victoires sur cinq possibles pour le PSG, tandis que Clermont ajoute sa première défaite en compétition nationale.

PSG

CLE

Donnarumma; Diallo, Kimpembé (Bitumazala, 81′), Marquinhos, Achraf (Kehrer, 72′) ; Ander Herrera, Pereira, Gueye (Ebimbe, 72′) ; Draxler (Nuno Mendes, 86′), Mbappé (Icardi, 79′), Rafinha.

Clermont

Arthur ; N’Simba, Ogier (Billong, 72′), Hountondji, Zedadka ; Gastien (Iglesias, 87′), Berthomier (Khaoui, 62′), Abdul Samed ; Allevinah (Rashani, 62′), Pierre-Yves, Dossou (Jordan Tell, 73′).

Buts

1-0 M.20 Ander Herrera. 2-0 M.31 Ander Herrera. 3-0 M.55 Mbappé. 4-0 M.65 Gueye.

Arbitre

Mikaël Lesage. TA : Zedadka (10′).

Incidents

Match joué au Parque de los Príncipes devant 10 000 spectateurs.

Le PSG a bien commencé, avec un Mbappé protagoniste dans les trois premiers biens attaquants du parti. Pour autant, Clermont, loin d’attendre derrière l’équipe parisienne, a tenu tête à travers ses trois attaquants : Allevinah, Pierre-Yves Hamel et Dossou, qui a déjoué l’arrière local à plusieurs reprises, mais sans succès.

Cette chance oui il l’avait Le PSG, bien plus efficace en attaque grâce à Ander Herrera, qui s’est déguisé en buteur pour marquer un doublé en seulement dix minutes. Le joueur basque a profité de deux rejets dans la surface de Clermont pour sortir du jeu pratiquement condamné devant l’impuissance du visiteur. Peu avant la pause, Draxler Il a réussi à faire le troisième, mais le ballon a été dégagé sur la même ligne de but.

Après la reprise, Clermont fait une feinte intimider à nouveau Le PSG, qui n’a pas passé un bon moment dans son dos lors du match aller. Mais l’arreón de visite a duré dix minutes, ou ce qui est le même, le temps que Mbappé Il lui a fallu beaucoup de temps pour en faire 3-0, déjà bien plus définitif. Merveilleuse passe de Draxler pour que Kylian contourner facilement le but visiteur. Avec le troisième objectif, l’équipe de Pascal Gastien a fini de baisser les bras. Et puis le quatrième est arrivé, le travail de Gueye et aussi en profitant d’un rejet dans la zone rivale.

Avec le 4-0 dans la lumière, le match s’est effondré. Les changements ont aidé la dernière ligne droite à devenir plus temporaire, mais ni l’un ni l’autre n’ont intentionnellement cherché le but rival. Le PSG, déjà en train de penser à leur confrontation Champions, Il ne força plus la machine et Clermont, trop puni pour ce que le parti offrait, ne fit pas d’efforts excessifs pour rattraper le coup.