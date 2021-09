Résumé et objectifs du PSG

19/09/2021 à 23:02 CEST

Sébastien Vargas Rozo

Le Paris Saint-Germain a survécu à l’adversité d’un Olympique Lyonnais enhardi et a sauvé une victoire 2-1 grâce à un but « in extremis » de Mauro Icardi. Paquetá avait mis l’avantage sur les « Léonais » et Neymar a égalisé les actions de pénalité.

PSG

LYO

Paris Saint Germain

Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendès ; Herrera (Wijnaldum, 86′), Gueye ; Di María (Icardi, 82′), Messi (Hakimi, 76′), Neymar ; Mbappé.

Lyonnais

Lopes; Gusto, Boateng (Diomande, 65′), Denayer, Emerson ; Caqueret, Guimarães ; Shaqiri (Cherki, 79′), Paquetá (Keita, 86′), Ekambi (Aouar, 65′) ; Slimani.

Buts

0-1 M. 54 Paquetá. 1-1 M. 66 Neymar. 2-1 M. 90 Icardi.

Arbitre

Clément Turpin. TA : Di María (7′), Marquinhos (67′), Mendes (89′) / Lopes (80′).

Incidents

Jour 6. Parc des Princes. 47 729 spectateurs.

Mauricio Pochettino n’a rien voulu sauver, qui a prédit un duel assez dur malgré la localité et a aligné le trident Neymar-Messi-Mbappé avec Di María à ses côtés. Mais si le Lyon de Peter Bosz a quelque chose, c’est le danger offensif. Toko Ekambi a voulu le montrer dès le départ, mettant Donnarumma en difficulté avec ses stages sur l’aile gauche.

Mais le PSG a été secoué, surtout en fin de première mi-temps. Surtout Messi, qui est entré dans le circuit plus longtemps que contre Bruges et a mis tout le Parc des Princes debout. Le plus clair était d’un coup franc direct : il a frappé avec son pied gauche et a cloué le ballon dans la traverse gauche défendue par Lopes, qui n’a pas bougé.

Avec le 0-0 à la mi-temps, la seconde mi-temps a commencé avec le même scénario : le PSG a appuyé et Lyon a tenu. Bien que, dans l’un d’entre eux, il ait répondu avec un bruit sourd : grande aide d’Ekambi pour Paquetá pour ouvrir le score. 0-1 et surprise.

La pression s’est emparée des hommes en attaque. Avec Mbappé disparu, Leo et Ney ont essayé par tous les moyens. Le Brésilien a trouvé le chemin du penalty, tombant dans la zone après l’entrée de Gusto. Lui-même est allé à la collecte et n’a pas échoué contre Lopes.

Face à la fin, Pochettino a tendu la main. Il est entré dans Hakimi et a pris sa retraite… Messi. La star argentine est sortie très frustrée et bouleversée. Di María est également parti, laissant sa place à Icardi. Et le but était sur le banc : à la dernière seconde, Mbappé l’a envoyée sur zone et le ‘9’ a fait son travail. But de la tête pour que le PSG reste le seul des Big Five à avoir tout gagné, jusqu’à présent, en championnat.