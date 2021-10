Résumé et objectifs du PSG

15/10/2021 à 23h15 CEST

Le PSG a survécu à la journée sans Neymar et Messi grâce à l’efficacité de Kylian Mbappé, qui s’est déguisé en assistant et buteur pour vaincre un Angers enhardi de 0-1 et terminer 2-1.

PSG

FR

Paris Saint Germain

Donnarumma; Dagba (Hakimi, 72′), Kehrer, Kimpembe, Diallo (Bernat, 63′) ; Herrera (Draxler, 72′), Danilo, Verratti ; Rafinha (Wijnaldum, 63′), Icardi, Mbappé (Dina, 90′).

Angers

Bernardoni ; Manceau, Traoré, Thomas ; Cabot, Mendy, Mangani, Capelle ; Fulgini (Bahoken, 77′) ; Boufal (Ounahi, 77′), Cho (Brahimi, 64′).

Buts

0-1 M. 36 Fulgini. 1-1 M. 69 Danilo. 2-1 M. 87 Mbappé.

Arbitre

Bastien Depechy. TA : Verratti (90′) / Capelle (86′).

Incidents

Jour 10. Parc des Princes. 40 000 téléspectateurs.

Conscients de la grande scène qu’ils affrontaient, les hommes de Gérald Baticle savaient qu’un triomphe dans la capitale les rapprochait du leader jusqu’alors intouchable. Et ils se sont mis au travail pour apporter des ennuis à Donnarumma dès le début.

Ce n’est pas pour rien qu’Angers est arrivé à Paris en quatrième position. Et les difficultés pour le leader sont devenues une réalité à 10′ de la pause : Sofiane Boufal, une vieille connaissance de la Liga, s’est avancé sur l’aile droite et équipé d’un centre millimétrique pour l’arrivée de Fulgini, qui a repris le dessus sur la défense et a ouvert le compte de manière surprenante.

Mais si ce PSG a montré quelque chose, c’est sa capacité à créer le danger presque sans le vouloir. Mbappé l’a prouvé, d’abord avec une livraison précise à la tête de Danilo pour égaliser les actions à 69′. Et puis transformer la main à l’intérieur de la zone Capelle en but, condamnant la rentrée et le retour à la victoire en Ligue 1.