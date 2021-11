Résumé et objectifs du PSG

20/11/2021 à 19h15 CET

Francesc Ripoll

PSG – Nantes est l’exemple parfait de l’imprévisibilité du football. Les Parisiens ont pris un duel où ils méritaient de marquer en première mi-temps mais dans lequel ils ont manqué après la pause. Avec les « canaris » cachés après le tirage au sort, un but contre son camp et un autre de Messi -qui a été libéré en compétition nationale- ont donné la victoire à Pochettino, qui ont pris goût à marquer dans les dernières minutes. Il y a déjà six matchs que le PSG a gagnés avec un but après la 80e minute.

PSG

NAN

PSG

Navas ; Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat ; Gueye, Paredes (Danilo, 89′), Verratti (Wijnaldum, 74′) ; Messi, Mbappé et Neymar (Sergio Rico, 68′).

Nantes

Lafont; Corchia (Appiah, 42′), Castelletto, Girotto, Fabio (Merlin, 58′) ; Moutossamy (Cypren, 77′), Chirivella ; Coco (Guebbels, 77′), Blas, Kolo Muani et Coulibaly (Bukari, 58′).

Buts

1-0 M.2 Mbappé. 1-1 M.76 Kolo Muani. 2-1 M.82 Appiah (pp). 3-1 M.87 Messi.

Arbitre

J.Stinat. TA : Verratti (71′) / Chirivella (39′), Blas (83′). TR : Navas (65′)

Incidents

Match joué au Parc des Princes correspondant à la 14e journée de Ligue 1.

Très vite, le match s’est mis à la face des Parisiens, qui ont débuté avec Messi dans le onze pratiquement un mois plus tard. Un plan lointain de Paredes il a heurté la botte de Mbappé et avec une pincée de fortune, a envoyé le ballon au fond des filets pratiquement involontairement. Le PSG, dépouillé de toute pression, a offert ses meilleures minutes de football de cette saison, mais incompréhensiblement plus aucun but n’a été vu en première mi-temps. Et cela avait un coupable : Alban Lafont. Le gardien nantais a fait une exhibition et réalisé quatre arrêts intéressants, deux à Neymar et deux autres à Messi.

Le PSG trop confiant est sorti après la pause. En voyant le script du crash, tout suggérait que les choses resteraient les mêmes. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Nantes a grandi et a commencé à assiéger le but de Navas. Aucun signe de ceux de Pochettino, qui a vu comment il a dû changer Neymar et entrer Sergio Rico pour corriger un rouge direct au but « Tico » sur un départ imprudent. Jusqu’à ce que l’inévitable vienne. Kolo Muani a égalisé la rencontre au talon, profitant d’un rebond du gardien après sa précédente tête.

Mais le PSGn a une nouvelle fois montré qu’ils avaient une véritable histoire d’amour avec les dernières minutes. En 82′ Appiah a marqué tout seul pour donner un avantage que Messi a décidé de prolonger cinq minutes plus tard avec un but de la marque à domicile. Conduite et tir précis avec la gauche. Doux et douillet, hors de portée de Lafont. Et le premier de l’Argentin en championnat de France.